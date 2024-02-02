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  4. Спортдир Жироны высказался о возможном уходе Мичела в другой клуб
Испания
02 февраля 2024, 14:32 |
963
0

Спортдир Жироны высказался о возможном уходе Мичела в другой клуб

Кике Карсель высказался о главном тренере каталонцев

02 февраля 2024, 14:32 |
963
0
Спортдир Жироны высказался о возможном уходе Мичела в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель высказался о возможном уходе главного тренера команды Мичела в другой клуб после завершения сезона.

«Понятно, что Мичел чувствует себя очень хорошо. Я не беспокоюсь по поводу его ухода, потому что мы должны сосредоточиться только на следующей игре. Он хочет отработать свой контракт, но в футболе может все очень быстро измениться. Он очень счастлив, и я уверен, что он считает, что у него есть следующий шаг здесь, в «Жироне». Иначе мы были бы в другой ситуации, сейчас он полностью сосредоточен на команде», – сказал Мичел.

Напомним, ранее Мичела называли вероятным преемником Хави в «Бераселоне», сообщалось, что тренер уже выдвинул условия руководству клуба.

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Жирона Кике Карсель Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник L'Esportiu
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