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  4. Лапорта назвал ответственного за поиск преемника Хави
Испания
02 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:24
338
0

Лапорта назвал ответственного за поиск преемника Хави

Президент «Барселоны» – о поиске тренера для команды

02 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:24
338
0
Лапорта назвал ответственного за поиск преемника Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что не занимается вопросом поиска специалиста на пост главного тренера команды, который, как известно, станет вакантным в конце сезона в связи с уходом Хави.

«Я не разговаривал ни с одним тренером. Это работа [спортивного директора] Деку. Варианты ограничены, но все вопросы – к нашему спортдиректору», – заявил Лапорта.

Как известно, 44-летний Хави 27 января после поражения от «Вильярреала» (3:5) в Ла Лиге объявил, что покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Жоан Лапорта хочет пригласить в «Барселону» бывшего наставника команды.

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Жоан Лапорта Хави Деку Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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