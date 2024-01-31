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Испания
31 января 2024, 12:46 | Обновлено 31 января 2024, 12:49
329
0

Тянет в прошлое. Лапорта хочет пригласить в Барселону экс-тренера

Президент каталонцев провел переговоры с Райкардом

31 января 2024, 12:46 | Обновлено 31 января 2024, 12:49
329
0
Тянет в прошлое. Лапорта хочет пригласить в Барселону экс-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Райкард

В стане «Барселоны» кандидатура Франка Райкарда значится среди кандидатов на замену нынешнему наставнику коллектива Хави.

Президент клуб Жоан Лапорта якобы уже связывался с Райкардом. Кроме того, глава «блауграны» хочет видеть в команде ассистентом главного тренера нидерландца Марко ван Бастена. Отмечается, что Райкард не намерен возобновлять тренерскую карьеру, но такого бесповоротно не исключает.

61-летний Райкард тренировал «Барселону» с 2003 по 2008 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании и завоевали Лигу чемпионов.

Нидерландец не занимается тренерством с 2013 года, когда ушел из сборной Саудовской Аравии. В 2016-м он публично объявил, что больше не намерен тренировать.

Ранее Жоан Лапорта назвал цель «Барселоны» на оставшуюся часть сезона.

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Жоан Лапорта Франк Райкард Ла Лига Хави Барселона чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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