Тянет в прошлое. Лапорта хочет пригласить в Барселону экс-тренера
Президент каталонцев провел переговоры с Райкардом
В стане «Барселоны» кандидатура Франка Райкарда значится среди кандидатов на замену нынешнему наставнику коллектива Хави.
Президент клуб Жоан Лапорта якобы уже связывался с Райкардом. Кроме того, глава «блауграны» хочет видеть в команде ассистентом главного тренера нидерландца Марко ван Бастена. Отмечается, что Райкард не намерен возобновлять тренерскую карьеру, но такого бесповоротно не исключает.
61-летний Райкард тренировал «Барселону» с 2003 по 2008 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании и завоевали Лигу чемпионов.
Нидерландец не занимается тренерством с 2013 года, когда ушел из сборной Саудовской Аравии. В 2016-м он публично объявил, что больше не намерен тренировать.
Ранее Жоан Лапорта назвал цель «Барселоны» на оставшуюся часть сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Черновцах рассказали об амбициозных планах
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре