Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Будет сложно, но я верю». Лапорта назвал цель Барсы на сезон
Испания
25 января 2024, 10:45 | Обновлено 25 января 2024, 10:56
260
0

«Будет сложно, но я верю». Лапорта назвал цель Барсы на сезон

Президент «блауграны» – о задачах после вылета команды из Кубка

25 января 2024, 10:45 | Обновлено 25 января 2024, 10:56
260
0
«Будет сложно, но я верю». Лапорта назвал цель Барсы на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта коснулся темы задач клуба в нынешнем сезоне после того, как подопечные Хави в 1/4 финала Кубка Испании проиграли «Атлетику» из Бильбао (2:4).

«Я верю, что мы продолжаем быть кандидатами на победу в Ла Лиге. Будет очень сложно, но я верю в это.

Я всегда согласен с Хави и уверен, что «Барса» добьется больших успехов во второй части сезона. Мы будем готовы набирать очки в каждом матче, чтобы в итоге выиграть Ла Лигу», – заявил Лапорта.

В настоящший момент «Барселона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает третье место,ю имея 44 очка. Лидирует «Жирона», у которой на 8 пунктов больше. Впрочем, у «блауграны» имеется одна игра в запасе.

По теме:
«Мудрик привыкает к давлению». Трубин оценил выступления легионеров
Хави после фиаско Барсы в Кубке допустил свою отставку. Когда она случится?
Очередной рекорд тинейджера. Ямал вписал себя в историю Барселоны
Жоан Лапорта Барселона Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами
Теннис | 25 января 2024, 07:59 6
Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами
Назван коэффициент на титул Ястремской на Aus Open 2024 перед полуфиналами

За выход в финал Даяна сыграет против китаянки Чжэн Циньвень

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Теннис | 24 января 2024, 12:51 19
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024

Даяна сыграет с Чжэн Циньвень из Китая

Бенфика – Эшторил – 1:1. Трубин не спас от вылета. Видео голов и обзор
Футбол | 25.01.2024, 03:27
Бенфика – Эшторил – 1:1. Трубин не спас от вылета. Видео голов и обзор
Бенфика – Эшторил – 1:1. Трубин не спас от вылета. Видео голов и обзор
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Теннис | 25.01.2024, 10:21
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Футбол | 24.01.2024, 22:34
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании. Мальорка шокировала Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. 3-кратная олимпийская чемпионка выступит на ЧЕ-2024 по биатлону
ОФИЦИАЛЬНО. 3-кратная олимпийская чемпионка выступит на ЧЕ-2024 по биатлону
23.01.2024, 15:03
Биатлон
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 39
Футбол
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 39
Война
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 3
Бокс
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
23.01.2024, 13:21 11
Теннис
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
23.01.2024, 16:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем