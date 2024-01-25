«Будет сложно, но я верю». Лапорта назвал цель Барсы на сезон

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта коснулся темы задач клуба в нынешнем сезоне после того, как подопечные Хави в 1/4 финала Кубка Испании проиграли «Атлетику» из Бильбао (2:4).

«Я верю, что мы продолжаем быть кандидатами на победу в Ла Лиге. Будет очень сложно, но я верю в это.

Я всегда согласен с Хави и уверен, что «Барса» добьется больших успехов во второй части сезона. Мы будем готовы набирать очки в каждом матче, чтобы в итоге выиграть Ла Лигу», – заявил Лапорта.

В настоящший момент «Барселона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает третье место,ю имея 44 очка. Лидирует «Жирона», у которой на 8 пунктов больше. Впрочем, у «блауграны» имеется одна игра в запасе.