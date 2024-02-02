Экс-игрок Шахтера отказался переходить в клуб из России. Известны причины

23-летний вингер «Галатасарая» Тете, в свое время выступавший за «Шахтер», имел предложение продолжения карьера в российском «Зените».

По информации Fotospor, бразилец не захотел переходить в российский клуб. Тете отказал «Зениту» из-за того, что раньше играл в Украине и из-за войны, которую развязала страна 404. Сообщается, что игрок после начала полномасштабного вторжения предоставил помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Бразилец имел также варианты продолжения карьеры на родине, но против переезда в Бразилию уже выступила его жена, из-за ненадлежащих условий безопасности в стране.

В этом сезоне за «Галатасарай» Тете провел 28 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи.