Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера отказался переходить в клуб из России. Известны причины
Турция
02 февраля 2024, 13:44 |
551
0

Экс-игрок Шахтера отказался переходить в клуб из России. Известны причины

Тете мог перейти в клуб, в котором работает Тимощук

02 февраля 2024, 13:44 |
551
0
Экс-игрок Шахтера отказался переходить в клуб из России. Известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

23-летний вингер «Галатасарая» Тете, в свое время выступавший за «Шахтер», имел предложение продолжения карьера в российском «Зените».

По информации Fotospor, бразилец не захотел переходить в российский клуб. Тете отказал «Зениту» из-за того, что раньше играл в Украине и из-за войны, которую развязала страна 404. Сообщается, что игрок после начала полномасштабного вторжения предоставил помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Бразилец имел также варианты продолжения карьеры на родине, но против переезда в Бразилию уже выступила его жена, из-за ненадлежащих условий безопасности в стране.

В этом сезоне за «Галатасарай» Тете провел 28 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Серии А подписал чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего Днепра-1
Стало известно, за какую сумму Черноморец приобрел Брагару
Галатасарай Зенит Санкт-Петербург Шахтер Донецк трансферы российско-украинская война
Источник Fotospor
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Футбол | 01 февраля 2024, 22:07 15
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч
Хет-трик Талиски. Аль-Наср уничтожил Интер Майами, Кривцов сыграл весь матч

Звездный аргентинец Лионель Месси появился на поле лишь на 83-й минуте

ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
Бокс | 01 февраля 2024, 14:28 9
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков

Четвертый ребенок в семье Усиков

Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Футбол | 02.02.2024, 11:27
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Футбол | 01.02.2024, 19:28
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси продолжит карьеру в Фулхэме
Футбол | 02.02.2024, 12:32
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси продолжит карьеру в Фулхэме
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси продолжит карьеру в Фулхэме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская пояснила, почему ей не удалось пробиться в финал Australian Open
Ястремская пояснила, почему ей не удалось пробиться в финал Australian Open
01.02.2024, 12:25
Теннис
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
31.01.2024, 11:28 14
Футбол
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
01.02.2024, 18:13 29
Теннис
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 8
Футбол
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 9
Футбол
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 25
Футбол
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
31.01.2024, 17:14 12
Теннис
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
31.01.2024, 12:53 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем