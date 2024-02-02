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  4. ХОСЕЛУ: «Счастлив, что сделал дубль за Реал. Это синоним слова «работа»
Испания
02 февраля 2024, 13:08 |
130
0

ХОСЕЛУ: «Счастлив, что сделал дубль за Реал. Это синоним слова «работа»

Форвард выступает за «сливочных» на правах аренды

02 февраля 2024, 13:08 |
130
0
ХОСЕЛУ: «Счастлив, что сделал дубль за Реал. Это синоним слова «работа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Форвард «Реала» Хоселу прокомментировал свои два забитых мяча в ворота «Хетафе», благодаря которым «сливочные» одержали выездную победу в рамках Ла Лиги – 2:0.

«Я счастлив, что сделал дубль за «Реал». Это синоним слова «работа», и самым важным для меня была победа. Быть здесь — это мечта, а также возможность разделить эмоции с моими товарищами по команде и всеми людьми, которые нас окружают и помогают нам. Я горжусь своей карьерой, рад, что смог оказаться здесь», – сказал Хоселу.

Отметим, что форвард выступает за «Реал» на правах аренды из «Эспаньола». В нынешнем сезоне Хоселу провел за мадридцев 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. Аренда игрока рассчитана до 30 июня.

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Хоселу Реал Мадрид Хетафе Хетафе - Реал аренда игрока Эспаньол
Источник Marca
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