ХОСЕЛУ: «Счастлив, что сделал дубль за Реал. Это синоним слова «работа»

Форвард «Реала» Хоселу прокомментировал свои два забитых мяча в ворота «Хетафе», благодаря которым «сливочные» одержали выездную победу в рамках Ла Лиги – 2:0.

«Я счастлив, что сделал дубль за «Реал». Это синоним слова «работа», и самым важным для меня была победа. Быть здесь — это мечта, а также возможность разделить эмоции с моими товарищами по команде и всеми людьми, которые нас окружают и помогают нам. Я горжусь своей карьерой, рад, что смог оказаться здесь», – сказал Хоселу.

Отметим, что форвард выступает за «Реал» на правах аренды из «Эспаньола». В нынешнем сезоне Хоселу провел за мадридцев 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. Аренда игрока рассчитана до 30 июня.