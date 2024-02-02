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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 13:43 |
490
0

Стало известно, за какую сумму Черноморец приобрел Брагару

Одесситы потратили на свой главный актив всего 20-25 тысяч гривен

02 февраля 2024, 13:43 |
490
0
Стало известно, за какую сумму Черноморец приобрел Брагару
dynamo.kiev.ua. Максим Брагару

Бывшие тренеры Максима Брагара Анатолий Мацанский и Альберт Ковалев рассказал, сколько «Черноморец» заплатил ДЮСШ-11 за переход талантливого футболиста.

– В 2019 году Максим ушел из ДЮСШ-11. Черноморец заплатил компенсацию, которая положена по регламенту за молодого игрока?

Анатолий Мацанский: Заплатил. Я, как тренер, не решал эти вопросы. Это вопрос к руководителям. Они договорились. На какую сумму – я точно не знаю, не принимал участия. Могу лишь поделиться слухами, которые звучали тогда. Это были символические 25 тысяч грн. По регламенту должно было быть около 100 000 грн. Этот регламент тем более утверждался, когда курс доллара был 1 к 8. К сожалению, с тех пор обесценился тренерский труд. Опять же, как я слышал, «Черноморец» даже 100 тысяч грн не готов был платить. 25 тысяч грн в итоге – это почти даром.

Альберт Ковалев: Не люблю финансовые вопросы, но хорошо. Как я знаю, не 25 тысяч, а 20 тысяч грн. Пытался подсчитать, насколько он подорожал с 2019 года, если за него, как пишут, «Динамо» полмиллиона долларов платит. Не отказался бы, если бы гендиректор Анатолий Мисюра позвонил бы мне и сказал: «Альберт Сергеевич, спасибо что Брагару привел», ну хотя бы так. Премию тоже бы воспринял с удовольствием. Все-таки я какой-то вклад сделал. Я уверен, что если бы не в «Черноморце», то в другой команде Максим заиграл бы 100%. Такой ребенок талантливый за 20 тысяч грн, это очень повезло «Черноморцу».

«Черноморец» неохотно платил за игроков. Я пригласил на Брагару посмотреть главного тренера Ангела Червенкова и его помощника Владимира Пятенко. Червенков имел хорошие отношения с владельцем «Черноморца» Леонидом Климовым, они разговаривали. Вот на этом уровне решался вопрос. В общем, должны платить по 15 000 гривен за год обучения в том же самом ДЮСШ. За пять лет вышло бы 75 тысяч грн. Но, чтобы требовать эти деньги, школа должна была предоставить документы за все периоды. Допустим, в 2014 году потратили на сборы, питание, экипировку, зарплату тренерам. Но поскольку документов не было, то нашли такой компромисс – 20 000 за пять лет. Торговались: ДЮСШ-11 сначала просило 80 000 грн. Но потом там что-то изменилось и решили отпустить за 20 000. Куда эти деньги в ДЮСШ пошли, на мячи или на зарплаты, точно не знаю.

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Источник Украинский футбол
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