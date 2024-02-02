ОФИЦИАЛЬНО. Лион усилился игроком сборной Бельгии

Французский «Лион» продолжает усиливать состав после провальной первой части сезона.

Следом за трансфером Неманьи Матича «олимпийцы» арендовали у английского «Ноттингем Форрест» полузащитника Ореля Мангаля. Соглашение с футболистом сборной Бельгии рассчитано до 30 июня 2024 года, за аренду французский клуб заплатит 11,7 млн евро с возможностью последующего выкупа контракта за 17,5 млн в евровалюте.

Отметим, что 25-летний бельгиец был куплен «Ноттингем Форрест» у немецкого «Штутгарта» летом 2022-го за 13 млн евро. С тех пор хавбек провел за «лесников» 53 матча. Также в активе Мангаля 12 матчей за национальную сборную Бельгии.