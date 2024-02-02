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Франция
02 февраля 2024, 10:49 |
86
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лион усилился игроком сборной Бельгии

Аренда Ореля Мангаля обойдется французскому клубу в 11,7 млн евро

02 февраля 2024, 10:49 |
86
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лион усилился игроком сборной Бельгии
ФК Лион. Орель Мангаля

Французский «Лион» продолжает усиливать состав после провальной первой части сезона.

Следом за трансфером Неманьи Матича «олимпийцы» арендовали у английского «Ноттингем Форрест» полузащитника Ореля Мангаля. Соглашение с футболистом сборной Бельгии рассчитано до 30 июня 2024 года, за аренду французский клуб заплатит 11,7 млн евро с возможностью последующего выкупа контракта за 17,5 млн в евровалюте.

Отметим, что 25-летний бельгиец был куплен «Ноттингем Форрест» у немецкого «Штутгарта» летом 2022-го за 13 млн евро. С тех пор хавбек провел за «лесников» 53 матча. Также в активе Мангаля 12 матчей за национальную сборную Бельгии.

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Орель Мангаля Лион трансферы Лига 1 (Франция) Ноттингем Форест Штутгарт сборная Бельгии по футболу аренда игрока
Источник ФК Лион
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Dfkbvj
За 5 місяців оренди 11.7 ляма євро це якась повна хєрня???
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