ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Челси и Манчестер Юнайтед перешел в Лион
Неманья Матич смог уладить вопросы о расторжении контракта с «Ренном»
35-летний полузащитник Неманья Матич перешел из «Ренна» в «Лион». Сербский футболист заключил с семикратным чемпионом Франции контракт до 2026 года.
По информации французских СМИ, трансфер экс-футболиста «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» обошелся «Лиону» в 3 млн евро.
Отметим, что в нынешнем сезоне Матич провел за «Ренн» 19 матчей в Лиге 1 и Лиге Европы, в которых отдал 3 результативные передачи. После Нового года стало известно, что сербский футболист саботирует тренировки в «Ренне» и даже забрал личные вещи из шкафчика в тренировочном центре.
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