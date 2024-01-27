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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Челси и Манчестер Юнайтед перешел в Лион
Франция
27 января 2024, 14:30 |
761
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Челси и Манчестер Юнайтед перешел в Лион

Неманья Матич смог уладить вопросы о расторжении контракта с «Ренном»

27 января 2024, 14:30 |
761
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Челси и Манчестер Юнайтед перешел в Лион
ФК Лион. Неманья Матич

35-летний полузащитник Неманья Матич перешел из «Ренна» в «Лион». Сербский футболист заключил с семикратным чемпионом Франции контракт до 2026 года.

По информации французских СМИ, трансфер экс-футболиста «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» обошелся «Лиону» в 3 млн евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Матич провел за «Ренн» 19 матчей в Лиге 1 и Лиге Европы, в которых отдал 3 результативные передачи. После Нового года стало известно, что сербский футболист саботирует тренировки в «Ренне» и даже забрал личные вещи из шкафчика в тренировочном центре.

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Неманья Матич Ренн Лион трансферы трансферы Лиги 1
Источник ФК Лион
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