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Франция
10 января 2024, 22:34 | Обновлено 10 января 2024, 22:56
122
0

Матич со скандалом покидает Ренн. Серба могут вынудить завершить карьеру

Неманья Матич хочет прекратить сотрудничество с французским клубом

10 января 2024, 22:34 | Обновлено 10 января 2024, 22:56
122
0
Матич со скандалом покидает Ренн. Серба могут вынудить завершить карьеру
Twitter. Неманья Матич

35-летний сербский полузащитник Неманья Матич близок к расставанию с «Ренном». Минувшим летом опытный опорник перебрался в бретонский клуб из «Ромы», подписав контракт на два года.

Однако Матич не прижился в «Ренне» и сейчас вероятность того, что он еще сыграет за французский клуб близка к нулю. Во вторник серб не появился на тренировке клуба, перед этим забрав личные вещи в шкафчике в тренировочном центре. Серб, якобы, расстроен из-за того, что его дети не могут посещать занятия в школе. Кроме того, он не вписался в коллектив.

Сообщается, что в среду Матич уехал с семьей и не намерен больше возвращаться.

По данным источника, серб достиг устного соглашения с «Лионом», однако руководству «Ренна» демарш со стороны игрока не понравился. Не исключено, что, если Матич не договорится о расторжении контракта, ему придется завершить игровую карьеру.

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Неманья Матич Ренн
Источник L'Equipe
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