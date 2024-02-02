Остался один здоровый. Еще один центрбек Реала получил травму
Антонио Рюдигер вынужден был попросить замену в перерыве матча с «Хетафе»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, похоже, столкнется с серьезными кадровыми проблемами.
В поединке против «Хетафе» (2:0) наставнику «сливочных» пришлось в перерыве менять центрального защитника Антонио Рюдигера, который получил болезненный ушиб в столкновении с Мейсоном Гринвудом.
О степени повреждения Рюдигера в стане «Реала» пока не сообщают, но уже 4 февраля им играть мадридское дерби против «Атлетико», а в распоряжении тренерского штаба «сливочных» остался лишь один здоровый центрбек – Начо Фернандес.
Добавим, что на данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Жирону» на два очка.
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