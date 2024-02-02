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Испания
02 февраля 2024, 10:28 |
335
0

Остался один здоровый. Еще один центрбек Реала получил травму

Антонио Рюдигер вынужден был попросить замену в перерыве матча с «Хетафе»

02 февраля 2024, 10:28 |
335
0
Остался один здоровый. Еще один центрбек Реала получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, похоже, столкнется с серьезными кадровыми проблемами.

В поединке против «Хетафе» (2:0) наставнику «сливочных» пришлось в перерыве менять центрального защитника Антонио Рюдигера, который получил болезненный ушиб в столкновении с Мейсоном Гринвудом.

О степени повреждения Рюдигера в стане «Реала» пока не сообщают, но уже 4 февраля им играть мадридское дерби против «Атлетико», а в распоряжении тренерского штаба «сливочных» остался лишь один здоровый центрбек – Начо Фернандес.

Добавим, что на данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Жирону» на два очка.

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Антонио Рюдигер Хетафе Реал Мадрид Хетафе - Реал травма Карло Анчелотти Мейсон Гринвуд Атлетико Мадрид Ла Лига
Источник OneFootball
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