Стала известна оценка Забарного за матч против Вест Хэма в АПЛ

1 февраля 2024 года состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии между лондонским «Вест Хэмом» и «Борнмутом». Игра закончилась с ничейным счётом 1:1.

Защитник Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе «Борнмута». Украинец за свою игру получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.4 балла.

Главным героем матча был признан полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Прауз, которого WhoScored оценил в 7.7 баллов, такую же оценку получил форвард «вишен» Доминик Соланке. Оба игрока забили по голу в матче.

Оценки матча Вест Хэм – Борнмут от WhoScored