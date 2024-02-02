Стала известна оценка Забарного за матч против Вест Хэма в АПЛ
Украинец помог «вишням» отобрать очки на поле лондонского клуба
1 февраля 2024 года состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии между лондонским «Вест Хэмом» и «Борнмутом». Игра закончилась с ничейным счётом 1:1.
Защитник Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе «Борнмута». Украинец за свою игру получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.4 балла.
Главным героем матча был признан полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Прауз, которого WhoScored оценил в 7.7 баллов, такую же оценку получил форвард «вишен» Доминик Соланке. Оба игрока забили по голу в матче.
Оценки матча Вест Хэм – Борнмут от WhoScored
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 20-го тура испанской Ла Лиги
На момент начала полномасштабного вторжения Орбу работал в структуре «Мариуполя»