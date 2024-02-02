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Англия
02 февраля 2024, 09:40 |
1109
0

Стала известна оценка Забарного за матч против Вест Хэма в АПЛ

Украинец помог «вишням» отобрать очки на поле лондонского клуба

02 февраля 2024, 09:40 |
1109
0
Стала известна оценка Забарного за матч против Вест Хэма в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

1 февраля 2024 года состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии между лондонским «Вест Хэмом» и «Борнмутом». Игра закончилась с ничейным счётом 1:1.

Защитник Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе «Борнмута». Украинец за свою игру получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.4 балла.

Главным героем матча был признан полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Прауз, которого WhoScored оценил в 7.7 баллов, такую же оценку получил форвард «вишен» Доминик Соланке. Оба игрока забили по голу в матче.

Оценки матча Вест Хэм – Борнмут от WhoScored

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Джеймс Уорд-Прауз WhoScored Доминик Соланке чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Вест Хэм - Борнмут Вест Хэм Илья Забарный оценки лучший игрок
Источник Sport.ua
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