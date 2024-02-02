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Испания
02 февраля 2024, 08:56 | Обновлено 02 февраля 2024, 09:06
487
1

Лунин отреагировал на победу Реала над Хетафе. Можно согласиться?

Украинец поделился впечатлениями

02 февраля 2024, 08:56 | Обновлено 02 февраля 2024, 09:06
487
1
Лунин отреагировал на победу Реала над Хетафе. Можно согласиться?
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин дал оценку выездной игре с «Хетафе» (2:0) в 20-м туре чемпионата Испании.

«Галактикос», как известно, добились победы, благодаря дублю 33-летнего Хоселу.

Лунин отыграл весь поединок в воротах «Реала». Он запомнился суперсейвом на 73-й минуте матча.

«3 важных очка. Спасибо за поддержку, не останавливаемся», – написал Лунин в посте, которым поделился с инстаграме.

«Реал», победив «Хетафе» набрал 57 очков и вернул себе лидерство в Ла Лиге, обойдя «Жирону» на два пункта (55).

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Андрей Лунин Реал Мадрид Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига фото
Источник Instagram
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fly
хтось окрім спортюа бачить сейв на 73 хвилині. Разів 10 передивлялся. Виглядая що потягнув максимум кунгфу і потоком повітря)
При всій повазі до Луніна
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