Лунин отреагировал на победу Реала над Хетафе. Можно согласиться?

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин дал оценку выездной игре с «Хетафе» (2:0) в 20-м туре чемпионата Испании.

«Галактикос», как известно, добились победы, благодаря дублю 33-летнего Хоселу.

Лунин отыграл весь поединок в воротах «Реала». Он запомнился суперсейвом на 73-й минуте матча.

«3 важных очка. Спасибо за поддержку, не останавливаемся», – написал Лунин в посте, которым поделился с инстаграме.

«Реал», победив «Хетафе» набрал 57 очков и вернул себе лидерство в Ла Лиге, обойдя «Жирону» на два пункта (55).