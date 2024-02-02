Лунин отреагировал на победу Реала над Хетафе. Можно согласиться?
Украинец поделился впечатлениями
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин дал оценку выездной игре с «Хетафе» (2:0) в 20-м туре чемпионата Испании.
«Галактикос», как известно, добились победы, благодаря дублю 33-летнего Хоселу.
Лунин отыграл весь поединок в воротах «Реала». Он запомнился суперсейвом на 73-й минуте матча.
«3 важных очка. Спасибо за поддержку, не останавливаемся», – написал Лунин в посте, которым поделился с инстаграме.
«Реал», победив «Хетафе» набрал 57 очков и вернул себе лидерство в Ла Лиге, обойдя «Жирону» на два пункта (55).
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