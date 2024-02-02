Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Ястремской. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Линце
WTA
02 февраля 2024, 08:54 |
544
0

Без Ястремской. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Линце

Лидеры посева продолжают борьбу

02 февраля 2024, 08:54 |
544
0
Без Ястремской. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Линце
WTA. Алена Остапенко

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Линце, по результатам которых были сформированы четвертьфинальные пары.

К сожалению, в 1/4 финала не смогла пробиться украинка Даяна Ястремская, она проиграла третьей сеяной Донне Векич.

Линц. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Алена Остапенко [1] – Джоди Беррейдж [Q]
Элизе Мертенс [4] – Анастасия Павлюченкова

Нижняя часть сетки

Клара Бюрель – Донна Векич [3]
Анастасия Потапова [5] – Екатерина Александрова [2]

Матчи 1/4 финала состоятся 2 февраля.

По теме:
Киченок / Фридзам – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Третье подряд поражение Ястремской в матчах с Векич
Киченок и Фридзам вышли в полуфинал в Линце, отпраздновав 30-летие немки
Алена Остапенко WTA Линц Джоди Баррейдж Элизе Мертенс Анастасия Павлюченкова Клара Бюрель Донна Векич Анастасия Потапова Екатерина Александрова Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
Футбол | 02 февраля 2024, 00:35 0
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе

Украинский вратарь помог «Реалу» набрать три очка

Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 02 февраля 2024, 06:45 0
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль

«Сливочные» победили со счетом 2:0

Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
Теннис | 01.02.2024, 20:30
Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
Украина – США – 0:1. Крутых взял сет у Корды, но все же проиграл
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
Бокс | 01.02.2024, 13:27
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 830 оккупантов, 9 танков, 19 ББМ и 1 катер
Война | 02.02.2024, 08:05
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 830 оккупантов, 9 танков, 19 ББМ и 1 катер
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 830 оккупантов, 9 танков, 19 ББМ и 1 катер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
31.01.2024, 19:40 4
Футбол
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
31.01.2024, 14:02 53
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
01.02.2024, 10:36
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
01.02.2024, 07:10 6
Футбол
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
31.01.2024, 20:01 1
Футбол
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
ВИДЕО. Стена! Лунин совершил суперсейв в матче с Хетафе
01.02.2024, 23:51 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем