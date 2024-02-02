Без Ястремской. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Линце

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Линце, по результатам которых были сформированы четвертьфинальные пары.

К сожалению, в 1/4 финала не смогла пробиться украинка Даяна Ястремская, она проиграла третьей сеяной Донне Векич.

Линц. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Алена Остапенко [1] – Джоди Беррейдж [Q]

Элизе Мертенс [4] – Анастасия Павлюченкова

Нижняя часть сетки

Клара Бюрель – Донна Векич [3]

Анастасия Потапова [5] – Екатерина Александрова [2]

Матчи 1/4 финала состоятся 2 февраля.