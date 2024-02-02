WTA02 февраля 2024, 08:54 |
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Без Ястремской. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Линце
Лидеры посева продолжают борьбу
02 февраля 2024, 08:54 |
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Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 500 в Линце, по результатам которых были сформированы четвертьфинальные пары.
К сожалению, в 1/4 финала не смогла пробиться украинка Даяна Ястремская, она проиграла третьей сеяной Донне Векич.
Линц. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Алена Остапенко [1] – Джоди Беррейдж [Q]
Элизе Мертенс [4] – Анастасия Павлюченкова
Нижняя часть сетки
Клара Бюрель – Донна Векич [3]
Анастасия Потапова [5] – Екатерина Александрова [2]
Матчи 1/4 финала состоятся 2 февраля.
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