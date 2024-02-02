ВИДЕО. Третье подряд поражение Ястремской в матчах с Векич

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке второго раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, проиграла третьей сеяной Донне Векич из Хорватии – 1:6, 1:6.

Отметим, что Даяна проиграла три встерчи подряд этой теннисистке, хотя до этого сама выиграла три подряд.