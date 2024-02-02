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  4. ВИДЕО. Третье подряд поражение Ястремской в матчах с Векич
WTA
02 февраля 2024, 07:46 |
655
0

ВИДЕО. Третье подряд поражение Ястремской в матчах с Векич

Даяна завершила борьбу в Линце

02 февраля 2024, 07:46 |
655
0
ВИДЕО. Третье подряд поражение Ястремской в матчах с Векич
WTA. Донна Векич

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке второго раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, проиграла третьей сеяной Донне Векич из Хорватии – 1:6, 1:6.

Отметим, что Даяна проиграла три встерчи подряд этой теннисистке, хотя до этого сама выиграла три подряд.

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WTA Линц Донна Векич Даяна Ястремская видео
Источник Sport.ua
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