Алексей КРУТЫХ: «Не очень рассчитывал на то, что удастся провести три сета»

Украинский теннисист Алексей Крутых прокомментировал результат матча против американца Себастьяна Корды в Кубка Дэвиса – 3:6, 7:6(3), 4:6.

- Я знал, чего ждать в противостоянии с игроком уровня Себастьяна Корды. У меня был опыт игры против соперника, который входил в Топ-20 мирового рейтинга, поэтому прекрасно понимал, насколько высокий уровень продемонстрирует Себастьян. Так что ничем он меня не удивил. Более того, я не очень рассчитывал на то, что удастся провести три сета, хотя, конечно, настраивался на борьбу и имел определенный тактический план.

- Сегодня ты играл не столь агрессивно, как обычно. Это и был тактический план?

- Именно так. Мы вчера вечером все обсудили с капитаном и пришли к выводу, что мне не надо пытаться пробить его, потому что такая стратегия оставляет мне очень мало шансов. А вот если я сосредоточусь на том, чтобы держать мяч, играть через право, то у него могут возникнуть проблемы. Так и случилось. Он был вынужден вести игру и чувствовалось, что не очень хорошо понимал, что делать. Конечно, его уровень позволил ему справиться с этой ситуацией. В третьем сете он великолепно отподавал свои геймы.

- Не появилась ли у тебя усталость в третьей партии?

- Да, усталость чувствовалась. Если в первом сете мне мешало волнение, то во втором я нашел равновесие, убедился в своих силах. А вот в третьем сил стало меньше. Это и сыграло ключевую роль. Оно как-то все объединилось: усталость и волнение, появившееся в какой-то момент. Поражение обидное, впрочем я доволен тем, что удалось сделать. Надеюсь такой опыт сделает меня сильнее.