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Товарищеские матчи
Колос К
01.02.2024 16:00 – FT 1 : 1
Динамо (Ческе-Будеёвице)
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 04:19 | Обновлено 02 февраля 2024, 04:21
47
0

Колос – Динамо – 1:1. Ничья с аутсайдером чешской лиги. Видео голов и обзор

Дмитрий Топалов забил первый гол за новый клуб

02 февраля 2024, 04:19 | Обновлено 02 февраля 2024, 04:21
47
0
Колос – Динамо – 1:1. Ничья с аутсайдером чешской лиги. Видео голов и обзор
ФК Колос

Вчера, 1 февраля, «Колос» сыграл свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником команды УПЛ был аутсайдер текущего чемпионата Чехии «Динамо» из города Ческе-Будеёвице.

Поединок вышел боевым. Арбитр награждал игроков желтыми карточками, а голы были лишь во втором тайме.

Новичок команды Дмитрий Топалов, которого «Колос» арендовал в донецкого «Шахтера», на 65-й минуте открыл счет в матче. Соперник через три минуты восстановил статус-кво. Ничейный счет продержался до финального свистка.

Товарищеский матч. 1 февраля.

Колос – Динамо – 1:1

Голы: Топалов (65) – Чермак (68)

Видео голов и обзор матча

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Колос Ковалевка учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Дмитрий Топалов
Источник Sport.ua
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