Вчера, 1 февраля, «Колос» сыграл свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником команды УПЛ был аутсайдер текущего чемпионата Чехии «Динамо» из города Ческе-Будеёвице.

Поединок вышел боевым. Арбитр награждал игроков желтыми карточками, а голы были лишь во втором тайме.

Новичок команды Дмитрий Топалов, которого «Колос» арендовал в донецкого «Шахтера», на 65-й минуте открыл счет в матче. Соперник через три минуты восстановил статус-кво. Ничейный счет продержался до финального свистка.

Товарищеский матч. 1 февраля.

Колос – Динамо – 1:1

Голы: Топалов (65) – Чермак (68)

Видео голов и обзор матча