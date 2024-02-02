Колос – Динамо – 1:1. Ничья с аутсайдером чешской лиги. Видео голов и обзор
Дмитрий Топалов забил первый гол за новый клуб
Вчера, 1 февраля, «Колос» сыграл свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником команды УПЛ был аутсайдер текущего чемпионата Чехии «Динамо» из города Ческе-Будеёвице.
Поединок вышел боевым. Арбитр награждал игроков желтыми карточками, а голы были лишь во втором тайме.
Новичок команды Дмитрий Топалов, которого «Колос» арендовал в донецкого «Шахтера», на 65-й минуте открыл счет в матче. Соперник через три минуты восстановил статус-кво. Ничейный счет продержался до финального свистка.
Товарищеский матч. 1 февраля.
Колос – Динамо – 1:1
Голы: Топалов (65) – Чермак (68)
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь помог «Реалу» набрать три очка
Четвертый ребенок в семье Усиков