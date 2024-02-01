Колос не сумел переиграть худшую команду чемпионата Чехии

Сегодня, 1 февраля 2024 года, в Турции состоялся товарищеский матч между чешским «Динамо Ческе-Будеевице» и украинским «Колосом». Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

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Первый гол во встрече был забит лишь на 65-й минуте, когда отличился новичок ковалевцев Дмитрий Топалов. Однако уже через 3 минуты Марцел Червак сравнял счет.

Товарищеские матчи. 1 февраля

Динамо Ческе-Будеевице – Колос – 1:1

Голы: Червак, 68 – Топалов, 65