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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 03:40
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ВИДЕО. Динамо провело активную тренировку перед матчем с Левски

Киевский клуб продолжает активно готовиться ко второй части сезона

02 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 02 февраля 2024, 03:40
50
0
ВИДЕО. Динамо провело активную тренировку перед матчем с Левски
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело активную тренировку перед пятым спаррингом на сборах в Турции.

Игроки «бело-синих» активно разминались, а также сделали упор на отрабатывании ударов по воротах.

Соперником коллектива Александра Шовковского будет болгарский «Левски» из Софии. В местом чемпионате команда занимает шестое место, набрав 35 очков за 20 матчей.

Украинский клуб ранее уступил «Легии» (1:3), «Балкани (0:2) и «Банику» (2:3). В крайнем матче гранд УПЛ таки добыл победу, разгромив «Пахтакор» (5:1).

Ещё одним соперником киевлян должен был быть казахский «Ордабасы», но украинский клуб отменил поединок. Причина: представитель КПЛ хочет сыграть с российским «Факелом».

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Источник Sport.ua
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