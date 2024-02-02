ВИДЕО. Динамо провело активную тренировку перед матчем с Левски
Киевский клуб продолжает активно готовиться ко второй части сезона
Киевское «Динамо» провело активную тренировку перед пятым спаррингом на сборах в Турции.
Игроки «бело-синих» активно разминались, а также сделали упор на отрабатывании ударов по воротах.
Соперником коллектива Александра Шовковского будет болгарский «Левски» из Софии. В местом чемпионате команда занимает шестое место, набрав 35 очков за 20 матчей.
Украинский клуб ранее уступил «Легии» (1:3), «Балкани (0:2) и «Банику» (2:3). В крайнем матче гранд УПЛ таки добыл победу, разгромив «Пахтакор» (5:1).
Ещё одним соперником киевлян должен был быть казахский «Ордабасы», но украинский клуб отменил поединок. Причина: представитель КПЛ хочет сыграть с российским «Факелом».
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