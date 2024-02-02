ВИДЕО. Динамо провело активную тренировку перед матчем с Левски

Киевское «Динамо» провело активную тренировку перед пятым спаррингом на сборах в Турции.

Игроки «бело-синих» активно разминались, а также сделали упор на отрабатывании ударов по воротах.

Соперником коллектива Александра Шовковского будет болгарский «Левски» из Софии. В местом чемпионате команда занимает шестое место, набрав 35 очков за 20 матчей.

Украинский клуб ранее уступил «Легии» (1:3), «Балкани (0:2) и «Банику» (2:3). В крайнем матче гранд УПЛ таки добыл победу, разгромив «Пахтакор» (5:1).

Ещё одним соперником киевлян должен был быть казахский «Ордабасы», но украинский клуб отменил поединок. Причина: представитель КПЛ хочет сыграть с российским «Факелом».