У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

Вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на эту игру. Украинец провел сухой матч и совершил эффектный сейв во втором тайме. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 7.5 баллов.

Главным героем поединка назван нападающий «галактикос» Хоселу, который оформил дубль и получил от WhoScored оценку 8.7 балла.

Оценки матча Хетафе – Реал от WhoScored