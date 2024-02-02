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Испания
02 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 02 февраля 2024, 01:00
957
0

У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе

Украинский вратарь помог «Реалу» набрать три очка

02 февраля 2024, 00:35 | Обновлено 02 февраля 2024, 01:00
957
0
У кого 8.7? Стала известна оценка Лунина за сухой матч против Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

Вратарь «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на эту игру. Украинец провел сухой матч и совершил эффектный сейв во втором тайме. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 7.5 баллов.

Главным героем поединка назван нападающий «галактикос» Хоселу, который оформил дубль и получил от WhoScored оценку 8.7 балла.

Оценки матча Хетафе – Реал от WhoScored

По теме:
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WhoScored Хоселу Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Хетафе - Реал оценки
Источник Sport.ua
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