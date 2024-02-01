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Саудовская Аравия
01 февраля 2024, 22:50 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:08
1432
1

ФОТО. Криштиану Роналду сиял, наблюдая за разгромом команды Месси

«Аль Наср» португальца в товарищеском матче уничтожил «Интер Маями»

01 февраля 2024, 22:50 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:08
1432
1
ФОТО. Криштиану Роналду сиял, наблюдая за разгромом команды Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аль-Наср» в товарищеском поединке в Эр-Рияде устроил избиение «Интер Маями». Главные звезды команд - Криштиану Роналду и Лионель Месси на поле не встретились. Португалец восстанавливается после травмы и за поединком наблюдал с трибуны, а аргентинец появился на поле на 83-й минуте, когда его команда проигрывала 0:6.

Криштиану Роналду, находясь в вип-ложе, с восторгом наблюдал за тем, как его партнеры уничтожают соперника, забивая голы на любой вкус.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Michael Savchyn
і де то 'насолоджування'??
адже тренувальний матч же жжж...
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