ФОТО. Криштиану Роналду сиял, наблюдая за разгромом команды Месси

«Аль-Наср» в товарищеском поединке в Эр-Рияде устроил избиение «Интер Маями». Главные звезды команд - Криштиану Роналду и Лионель Месси на поле не встретились. Португалец восстанавливается после травмы и за поединком наблюдал с трибуны, а аргентинец появился на поле на 83-й минуте, когда его команда проигрывала 0:6.

Криштиану Роналду, находясь в вип-ложе, с восторгом наблюдал за тем, как его партнеры уничтожают соперника, забивая голы на любой вкус.