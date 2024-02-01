Саудовская Аравия01 февраля 2024, 22:50 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:08
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ФОТО. Криштиану Роналду сиял, наблюдая за разгромом команды Месси
«Аль Наср» португальца в товарищеском матче уничтожил «Интер Маями»
01 февраля 2024, 22:50 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:08
1432
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«Аль-Наср» в товарищеском поединке в Эр-Рияде устроил избиение «Интер Маями». Главные звезды команд - Криштиану Роналду и Лионель Месси на поле не встретились. Португалец восстанавливается после травмы и за поединком наблюдал с трибуны, а аргентинец появился на поле на 83-й минуте, когда его команда проигрывала 0:6.
Криштиану Роналду, находясь в вип-ложе, с восторгом наблюдал за тем, как его партнеры уничтожают соперника, забивая голы на любой вкус.
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адже тренувальний матч же жжж...