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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эштрела объявила о переходе Ндура в Зарю
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 21:52 |
823
4

ОФИЦИАЛЬНО. Эштрела объявила о переходе Ндура в Зарю

Сенегалец продолжит карьеру в Украине

01 февраля 2024, 21:52 |
823
4
ОФИЦИАЛЬНО. Эштрела объявила о переходе Ндура в Зарю
instagram.com/estrelaamadorasad

22-летний центрфорвард португальской «Эштрелы» Алиун Ндур продолжит карьеру в луганской «Заре».

Клуб из Амадоры сообщил, что достиг соглашения с луганчанами о трансфере африканца. Речь идет об аренде до конца сезона.

Ранее сообщалось, что у «Зари» будет опция на выкуп Ндура за 300 тысяч евро.

Алиун Ндур перебрался в «Эштрелу» летом минувшего года из «Белененсеша». В текущем розыгрыше португальской Примейры сыграл 9 матчей (162 минуты), отличившись 1 результативной передачей.

До этого Ндур играл на родине, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.

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Эштрела Амадора Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
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Volodymyr Shevchenko
Это форвард? Я подумал защитник. Но если еще один Лукаку - то норм конечно
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