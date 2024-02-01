ОФИЦИАЛЬНО. Эштрела объявила о переходе Ндура в Зарю
Сенегалец продолжит карьеру в Украине
22-летний центрфорвард португальской «Эштрелы» Алиун Ндур продолжит карьеру в луганской «Заре».
Клуб из Амадоры сообщил, что достиг соглашения с луганчанами о трансфере африканца. Речь идет об аренде до конца сезона.
Ранее сообщалось, что у «Зари» будет опция на выкуп Ндура за 300 тысяч евро.
Алиун Ндур перебрался в «Эштрелу» летом минувшего года из «Белененсеша». В текущем розыгрыше португальской Примейры сыграл 9 матчей (162 минуты), отличившись 1 результативной передачей.
До этого Ндур играл на родине, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.
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