ОФИЦИАЛЬНО. Эштрела объявила о переходе Ндура в Зарю

22-летний центрфорвард португальской «Эштрелы» Алиун Ндур продолжит карьеру в луганской «Заре».

Клуб из Амадоры сообщил, что достиг соглашения с луганчанами о трансфере африканца. Речь идет об аренде до конца сезона.

Ранее сообщалось, что у «Зари» будет опция на выкуп Ндура за 300 тысяч евро.

Алиун Ндур перебрался в «Эштрелу» летом минувшего года из «Белененсеша». В текущем розыгрыше португальской Примейры сыграл 9 матчей (162 минуты), отличившись 1 результативной передачей.

До этого Ндур играл на родине, а также в Чехии, США, Португалии и Франции.