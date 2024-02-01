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  4. Трубин назвал самого сильного партнера по команде за карьеру
Португалия
01 февраля 2024, 21:54 |
1121
0

Трубин назвал самого сильного партнера по команде за карьеру

Украинский голкипер восхищен Анхелем Ди Марией

01 февраля 2024, 21:54 |
1121
0
Трубин назвал самого сильного партнера по команде за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин заявил, что аргентинский вингер Анхель Ди Мария – самый сильный игрок, с которым он играл за свою карьеру:

«Ди Мария – наверное, лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался. Сейчас ему 35 лет, и я просто боюсь представить, как он играл, когда был намного моложе. Потому что качество у него – на самом высоком уровне», – заявил Трубин.

Ранее Трубин рассказал, почему Роман Яремчук не заиграл в «Бенфике».

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Анатолий Трубин Анхель Ди Мария Бенфика
Источник Трендец
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