Португалия01 февраля 2024, 21:54 |
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Трубин назвал самого сильного партнера по команде за карьеру
Украинский голкипер восхищен Анхелем Ди Марией
01 февраля 2024, 21:54 |
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Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин заявил, что аргентинский вингер Анхель Ди Мария – самый сильный игрок, с которым он играл за свою карьеру:
«Ди Мария – наверное, лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался. Сейчас ему 35 лет, и я просто боюсь представить, как он играл, когда был намного моложе. Потому что качество у него – на самом высоком уровне», – заявил Трубин.
Ранее Трубин рассказал, почему Роман Яремчук не заиграл в «Бенфике».
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