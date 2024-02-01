Трубин рассказал, почему Яремчук не заиграл в Бенфике

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин поделился информацией о том, почему форвард Роман Яремчук не сумел заиграть в составе Орлов и был продан в «Брюгге».

«Сперва у него хорошо все было, он забивал. Но потом началась война... Мне много кто рассказывал, что после начала войны все – Роман как изменился. Он не мог разговаривать. Кроме того, что-то было с его отцом, который находился на оккупированной территории, если не ошибаюсь. Не было с ним связи. Конечно, ему было сложно, когда в первое время его семья была в опасности».

«Возможно, этот момент его надломил. Мне говорили, что тренер Рогер Шмидт хотел, чтобы Яремчук остался, но уже его продали», — сказал Трубин.

Сейчас игрок на правах аренды выступает за «Валенсию».