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  4. Трубин рассказал, почему Яремчук не заиграл в Бенфике
Португалия
01 февраля 2024, 17:47 |
686
2

Трубин рассказал, почему Яремчук не заиграл в Бенфике

Виновато вторжение россии

01 февраля 2024, 17:47 |
686
2
Трубин рассказал, почему Яремчук не заиграл в Бенфике
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин поделился информацией о том, почему форвард Роман Яремчук не сумел заиграть в составе Орлов и был продан в «Брюгге».

«Сперва у него хорошо все было, он забивал. Но потом началась война... Мне много кто рассказывал, что после начала войны все – Роман как изменился. Он не мог разговаривать. Кроме того, что-то было с его отцом, который находился на оккупированной территории, если не ошибаюсь. Не было с ним связи. Конечно, ему было сложно, когда в первое время его семья была в опасности».

«Возможно, этот момент его надломил. Мне говорили, что тренер Рогер Шмидт хотел, чтобы Яремчук остался, но уже его продали», — сказал Трубин.

Сейчас игрок на правах аренды выступает за «Валенсию».

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Бенфика Анатолий Трубин российско-украинская война Роман Яремчук Валенсия
Источник Трендец
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Комментарии 2
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Дані Рохас
Да старые он уже и выносливости нет, как и у Малиновского, остальные качества есть - но в Европе очень высокая интенсивность и много тупой беганины.
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0
Octopus
Не только Яремчук, Малиновский тоже сильно сдал, Зинченко тоже. Только если Зинченко был в Сити игрок, на которого не возлагали больших надежд, то Малиновского и Яремчука покупали за немалые для их клубов деньги. И их моментально при первой же возможности продали, чтобы частично отбить затраты. В Бенфике и Аталанте плевать у кого там война, у клубов свои задачи. Зинченко в этом плане повезло, он молодой, давления в клубе не было, это позволило ему быстро вернуться на свой прежний уровень игры.
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0
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