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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 20:09 | Обновлено 01 февраля 2024, 20:14
881
1

Трубин назвал молодых голкиперов, в которых он видит большой потенциал

Рейтинг вратарей от Анатолия Трубина

01 февраля 2024, 20:09 | Обновлено 01 февраля 2024, 20:14
881
1
Трубин назвал молодых голкиперов, в которых он видит большой потенциал
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин назвал украинских голкиперов, которые еще не вызывались в национальную команду, но которые имеют большой потенциал.

«Нещерет и Фесюн сразу. Фесюн сейчас только начал играть и у него 9 «сухих» матчей за «Колос». Это очень большой показатель. И у него тренер очень крутой – Кернозенко. Также назову Исенко. Видел недавно, что он попал в сборную талантов 2003-го года рождения. У него также очень большой потенциал. Кинарейкин играет в «Днепре-1», конкурируя с Волынцом, который очень качественный вратарь. Также хочу назвать двух вратарей, с которыми я играл в «Шахтере» – это Твардовский и Пузанков», – сказал Трубин.

Ранее Трубин рассказал, как он относится к тому, что его бывший партнер по команде Николай Матвиенко пока не перешел в европейский клуб.

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Анатолий Трубин Бенфика Руслан Нещерет Кирилл Фесюн Павел Исенко Яков Кинарейкин Тимур Пузанков
Источник Трендец
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dydyyura
назвал всех кого вспомнил 
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