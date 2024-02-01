Трубин назвал молодых голкиперов, в которых он видит большой потенциал

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин назвал украинских голкиперов, которые еще не вызывались в национальную команду, но которые имеют большой потенциал.

«Нещерет и Фесюн сразу. Фесюн сейчас только начал играть и у него 9 «сухих» матчей за «Колос». Это очень большой показатель. И у него тренер очень крутой – Кернозенко. Также назову Исенко. Видел недавно, что он попал в сборную талантов 2003-го года рождения. У него также очень большой потенциал. Кинарейкин играет в «Днепре-1», конкурируя с Волынцом, который очень качественный вратарь. Также хочу назвать двух вратарей, с которыми я играл в «Шахтере» – это Твардовский и Пузанков», – сказал Трубин.

Ранее Трубин рассказал, как он относится к тому, что его бывший партнер по команде Николай Матвиенко пока не перешел в европейский клуб.