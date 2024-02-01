Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Украина. Первая лига
01 февраля 2024, 19:28 | Обновлено 01 февраля 2024, 19:29
927
1

Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»

Голкипер «Бенфики» – о своем экс-партнере по «Шахтеру»

01 февраля 2024, 19:28 | Обновлено 01 февраля 2024, 19:29
927
1
Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился своим мнением по поводу экс-партнера по «Шахтеру» Николая Матвиенко, который так до сих пор и не уехал в один из европейских топ-чемпионатов:

«Честно, за него очень грустно. Не знаю, я надеюсь, что он может еще куда-то перейти, но… По-моему, это лучший защитник Украины вообще, потому что, когда я с ним играл, его качества, понимание игры – на очень высоком уровне.

И я понимал, что, если он сделает еще один шаг и перейдет, как писали, в «Арсенал», «Наполи», «Брайтон», то есть в топ-чемпионаты – он бы прогрессировал еще, еще, еще и был бы топ-уровня не только в Украине, но и в мире».

Ранее Трубин рассказал, почему Роман Яремчук не заиграл в «Бенфике».

По теме:
Бразильский клуб начал переговоры с самым дорогим игроком в истории Шахтера
Трубин рассказал, почему Яремчук не заиграл в Бенфике
Милану предложили подписать центрбека Шахтера
Анатолий Трубин Бенфика Николай Матвиенко Шахтер Донецк
Источник Трендец
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
Футбол | 01 февраля 2024, 01:40 7
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси

31 января лондонцы уступили 1:4 подопечным Клоппа, Михаил вышел на поле на второй тайм

В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
Футбол | 31 января 2024, 20:01 1
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе
В Испании назвали стартового голкипера Реала на матч Ла Лиги с Хетафе

Андрей Лунин начнет поединок 20-го тура чемпионата Испании с первых минут

Колос не сумел переиграть худшую команду чемпионата Чехии
Футбол | 01.02.2024, 18:22
Колос не сумел переиграть худшую команду чемпионата Чехии
Колос не сумел переиграть худшую команду чемпионата Чехии
На болотах истерика. Латвия запретила своим сборным играть против россии
Война | 01.02.2024, 15:51
На болотах истерика. Латвия запретила своим сборным играть против россии
На болотах истерика. Латвия запретила своим сборным играть против россии
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Футбол | 01.02.2024, 00:13
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига Конференций Без Динамо
Понимает Толик, что сгниет в помойке. Сам молодец, вовремя убежал, не повелся на ржавое бабло
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
31.01.2024, 21:13 15
Футбол
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
31.01.2024, 17:14 12
Теннис
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 24
Футбол
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
31.01.2024, 11:53 9
Футбол
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
31.01.2024, 07:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем