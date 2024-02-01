Анатолий ТРУБИН: «Очень грустно за Матвиенко»

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился своим мнением по поводу экс-партнера по «Шахтеру» Николая Матвиенко, который так до сих пор и не уехал в один из европейских топ-чемпионатов:

«Честно, за него очень грустно. Не знаю, я надеюсь, что он может еще куда-то перейти, но… По-моему, это лучший защитник Украины вообще, потому что, когда я с ним играл, его качества, понимание игры – на очень высоком уровне.

И я понимал, что, если он сделает еще один шаг и перейдет, как писали, в «Арсенал», «Наполи», «Брайтон», то есть в топ-чемпионаты – он бы прогрессировал еще, еще, еще и был бы топ-уровня не только в Украине, но и в мире».

Ранее Трубин рассказал, почему Роман Яремчук не заиграл в «Бенфике».