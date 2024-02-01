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Кубок африканских наций
01 февраля 2024, 20:05 |
399
0

Онана может во второй раз завершить карьеру в сборной Камеруна

У голкипера «Манчестер Юнайтед» возник конфликт с Самюэлем Это’О

01 февраля 2024, 20:05 |
399
0
Онана может во второй раз завершить карьеру в сборной Камеруна
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может во втором раз завершить карьеру в сборной Камеруна. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

Онана недоволен количеством игровой практики, которое получает в сборной Камеруна. Также недавно у него возник конфликт с президентом Федерации футбола Камеруна Самюэлем Это’О.

Напомним, Онана ранее уже прощался со сборной Камеруна в декабре 2022 года в самый разгар чемпионата мира в Катаре. Тогда он досрочно покинул расположение национальной команды из-за конфликта с главным тренером Ригобером Сонгом.

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Андре Онана Манчестер Юнайтед сборная Камеруна по футболу Самюэль Это'о
Источник Daily Mail
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