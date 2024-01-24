Что, опять? В сборной Камеруна снова скандал вокруг Онана

У голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана снова возник конфликт в сборной Камеруна. На этот раз – с президентом местной федерации футбола, Самюэлем Это’О.

Вчера Камерун в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций обыграл Гамбию со счетом 3:2, главный тренер камерунцев Ригобер Сонг решил оставить Онана в запасе на этот матч. Вратарь «Манчестер Юнайтед» был очень недоволен решением тренерам, и из-за этого поссорился с Это’О.

Это уже не первый случай конфликта Онана в сборной Камеруна. В декабре 2022 года он досрочно покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ-2022 из-за конфликта с главным тренером, Ригобером Сонгом. После этого Онана даже объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна, однако позже вернулся в национальную команду.