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  4. Что, опять? В сборной Камеруна снова скандал вокруг Онана
Кубок африканских наций
24 января 2024, 15:33 |
501
0

Что, опять? В сборной Камеруна снова скандал вокруг Онана

Вратарь недоволен тем, что остался в запасе

24 января 2024, 15:33 |
501
0
Что, опять? В сборной Камеруна снова скандал вокруг Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

У голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана снова возник конфликт в сборной Камеруна. На этот раз – с президентом местной федерации футбола, Самюэлем Это’О.

Вчера Камерун в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций обыграл Гамбию со счетом 3:2, главный тренер камерунцев Ригобер Сонг решил оставить Онана в запасе на этот матч. Вратарь «Манчестер Юнайтед» был очень недоволен решением тренерам, и из-за этого поссорился с Это’О.

Это уже не первый случай конфликта Онана в сборной Камеруна. В декабре 2022 года он досрочно покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ-2022 из-за конфликта с главным тренером, Ригобером Сонгом. После этого Онана даже объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна, однако позже вернулся в национальную команду.

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Андре Онана сборная Камеруна по футболу Ригобер Сонг Самюэль Это'о скандал Кубок африканских наций 2023
Источник Metro
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