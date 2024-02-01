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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко продал лидера команды в Рому
Италия
01 февраля 2024, 19:45 |
693
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко продал лидера команды в Рому

Томмазо Бальданци продолжит карьеру в Риме

01 февраля 2024, 19:45 |
693
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эмполи Виктора Коваленко продал лидера команды в Рому
ФК Рома. Томмазо Бальданци

«Рома» официально сообщила о подписании атакующего полузащитника «Эмполи» и молодежной сборной Италии Томмазо Бальданци. Контракт с 20-летним хавбеком рассчитан до лета 2028 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. В составе «Ромы» Бальданци будет выступать под 35-м номером.

В нынешнем сезоне на счету Бальданци 2 гола в 14 матчах за «Эмполи» во всех турнирах. Хавбек провел 3 матча и забил 1 гол за молодежную сборную Италии U-21.

Вчера «Эмполи» подписал форварда Мбайе Ньянга.

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Источник: Фулхэм до конца сезона арендует нападающего Челси
Рома Рим Эмполи трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Рома
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