Испания01 февраля 2024, 18:33 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:34
317
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Экс-игрок Ливерпуля: «Я бы отдал должность тренера Барселоны Месси»
Интересная идея от Дэнни Мерфи
01 февраля 2024, 18:33 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:34
317
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что «Барселоне» стоит назначить на пост главного тренера команды форварда «Интер Майами» Лионеля Месси:
«Я бы отдал эту должность Месси, фанаты сразу же поддержали меня. Всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он был послан на эту землю, чтобы совершать удивительные вещи. И это не остановится на менеджменте».
27 января нынешний главный тренер «Барселоны» Хави объявил о том, что покинет свой пост в конце нынешнего сезона.
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Комментарии 2
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Сєктант якийсь йопнутий. Лєпрєкона з дитинства пічкали препаратами і наркотою , а потім з цієї мерзоти зробили боХа бл. Рано чи пізно всі дізнаються скільки десятків мільйонів витратила барса на хабарі антидопінговим організаціям.
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