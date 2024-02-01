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Испания
01 февраля 2024, 18:33 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:34
317
2

Экс-игрок Ливерпуля: «Я бы отдал должность тренера Барселоны Месси»

Интересная идея от Дэнни Мерфи

01 февраля 2024, 18:33 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:34
317
2
Экс-игрок Ливерпуля: «Я бы отдал должность тренера Барселоны Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что «Барселоне» стоит назначить на пост главного тренера команды форварда «Интер Майами» Лионеля Месси:

«Я бы отдал эту должность Месси, фанаты сразу же поддержали меня. Всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он был послан на эту землю, чтобы совершать удивительные вещи. И это не остановится на менеджменте».

27 января нынешний главный тренер «Барселоны» Хави объявил о том, что покинет свой пост в конце нынешнего сезона.

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Барселона Лионель Месси Хави Интер Майами
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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AndiM
Сєктант якийсь йопнутий. Лєпрєкона з дитинства пічкали препаратами і наркотою , а потім з цієї мерзоти зробили боХа бл. Рано чи пізно всі дізнаються скільки десятків мільйонів витратила барса на хабарі антидопінговим організаціям.
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