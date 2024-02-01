Экс-игрок Ливерпуля: «Я бы отдал должность тренера Барселоны Месси»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи считает, что «Барселоне» стоит назначить на пост главного тренера команды форварда «Интер Майами» Лионеля Месси:

«Я бы отдал эту должность Месси, фанаты сразу же поддержали меня. Всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он был послан на эту землю, чтобы совершать удивительные вещи. И это не остановится на менеджменте».

27 января нынешний главный тренер «Барселоны» Хави объявил о том, что покинет свой пост в конце нынешнего сезона.