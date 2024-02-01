ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
Экс-игрок «Динамо» вытер ноги в триколор страны 404
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев показал болельщикам, что нужно делать с флагом страны-террориста россии.
Украинец выложил в своих социальных сетях видео, где он вытирает ноги в российский триколор.
«Вот так я захожу в баню и вытираю ноги в пед*********кий флаг. Смерть русским и Слава Украине!», – сказал Алиев.
Ранее Александр Алиев опубликовал в социальных сетях фото, на котором видно, что он получил удостоверение участника боевых действий.
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
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