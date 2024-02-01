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  4. ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 19:06 |
2043
2

ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом

Экс-игрок «Динамо» вытер ноги в триколор страны 404

01 февраля 2024, 19:06 |
2043
2
ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом
YouTube. Александр Алиев

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев показал болельщикам, что нужно делать с флагом страны-террориста россии.

Украинец выложил в своих социальных сетях видео, где он вытирает ноги в российский триколор.

«Вот так я захожу в баню и вытираю ноги в пед*********кий флаг. Смерть русским и Слава Украине!», – сказал Алиев.

Ранее Александр Алиев опубликовал в социальных сетях фото, на котором видно, что он получил удостоверение участника боевых действий.

ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом

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Источник Instagram
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Lulinnha
Отличная половая тряпка. 
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+2
Александр
Русские флаги под двери бросать и грязные ботиинки вытирать о флаг россии 
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0
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