Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев показал болельщикам, что нужно делать с флагом страны-террориста россии.

Украинец выложил в своих социальных сетях видео, где он вытирает ноги в российский триколор.

«Вот так я захожу в баню и вытираю ноги в пед*********кий флаг. Смерть русским и Слава Украине!», – сказал Алиев.

Ранее Александр Алиев опубликовал в социальных сетях фото, на котором видно, что он получил удостоверение участника боевых действий.

ВИДЕО. Алиев показал, что нужно делать с русским флагом