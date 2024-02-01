ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала вингера сборной Испании
Брайан Сарагоса покинул «Гранаду»
«Бавария» официально сообщила о подписании атакующего полузащитника/вингера «Гранады» Брайана Сарагосы. Контракт с 22-летним испанцем рассчитан до лета 2029 года.
Речь идет об аренде до конца текущего сезона с обязательным выкупом летом 2024 года. По информации СМИ, за аренду «Бавария» заплатит 4 миллиона евро, за выкуп – 13 миллионов.
В нынешнем сезоне на счету Сарагосы 6 голов и 2 ассиста в 21 матче Ла Лиги за «Гранаду». В октябре прошлого года 22-летний вингер дебютировал за сборную Испании.
О переходе Сарагосы в «Баварию» сообщалось еще в декабре прошлого года.
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