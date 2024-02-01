Ванат назвал пять одноклубников по Динамо, кого взял бы на разборки

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, отвечая на вопросы болельщиков, назвал пятерых одноклубников, с кем бы пошел на разборки.

«Ну первого все знают – это Денис Попов. Затем Жора Бущан, Вова Бражко. Макс Дячук пусть попугает там всех немного. И пусть будет Саня Тымчик. Саня – просто капец. Ему дадут по челюсти – он не упадет. Но никто не пробуйте, это опасно», – поделился Ванат.

Добавим, что 2 февраля киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе. Соперником «бело-синих», одержавших первую победу в рамках нынешнего этапа подготовки над «Пахтакором» (5:1), станет болгарский «Левски».