Ванат назвал пять одноклубников по Динамо, кого взял бы на разборки
Форвард киевлян предостерег желающих подраться с Тымчиком
Форвард «Динамо» Владислав Ванат, отвечая на вопросы болельщиков, назвал пятерых одноклубников, с кем бы пошел на разборки.
«Ну первого все знают – это Денис Попов. Затем Жора Бущан, Вова Бражко. Макс Дячук пусть попугает там всех немного. И пусть будет Саня Тымчик. Саня – просто капец. Ему дадут по челюсти – он не упадет. Но никто не пробуйте, это опасно», – поделился Ванат.
Добавим, что 2 февраля киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе. Соперником «бело-синих», одержавших первую победу в рамках нынешнего этапа подготовки над «Пахтакором» (5:1), станет болгарский «Левски».
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