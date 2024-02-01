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  4. Ванат назвал пять одноклубников по Динамо, кого взял бы на разборки
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 16:58 |
1405
3

Ванат назвал пять одноклубников по Динамо, кого взял бы на разборки

Форвард киевлян предостерег желающих подраться с Тымчиком

01 февраля 2024, 16:58 |
1405
3
Ванат назвал пять одноклубников по Динамо, кого взял бы на разборки
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, отвечая на вопросы болельщиков, назвал пятерых одноклубников, с кем бы пошел на разборки.

«Ну первого все знают – это Денис Попов. Затем Жора Бущан, Вова Бражко. Макс Дячук пусть попугает там всех немного. И пусть будет Саня Тымчик. Саня – просто капец. Ему дадут по челюсти – он не упадет. Но никто не пробуйте, это опасно», – поделился Ванат.

Добавим, что 2 февраля киевское «Динамо» проведет четвертый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе. Соперником «бело-синих», одержавших первую победу в рамках нынешнего этапа подготовки над «Пахтакором» (5:1), станет болгарский «Левски».

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Владислав Ванат Динамо Киев Денис Попов Георгий Бущан Владимир Бражко Максим Дячук Александр Тымчик учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Левски София lifestyle
Источник ВДинамо
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luceorius
 Це слова професійного футболіста? Чи справді: був дурний фанат, став тупий Ванат. Шкода, що вже не зустрінеться на полі з Ібрагімовичем, той би швидко розібрався.
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Sashko57
Так может уже пора завязывать с футболом, а то как-то не очень круто на поле получается.  
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