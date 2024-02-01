Аль-Шабаб не смог подписать Лингарда в последний день трансферного окна

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард был близок к переходу в клуб из саудовской Про-лиги.

По информации Sky Sports, «Аль-Шабаб», занимающий 11-е место в турнирной таблице нынешнего сезона, предпринял попытку подписать 31-летнего футболиста, но не успел завершить сделку в связи с закрытием трансферного окна в Саудовской Аравии.

Напомним, что Лингард с лета 2023 года пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест». Этой зимой «Аль-Шабаб» пополнил экс-игрок «Барселоны» и «Севильи» Иван Ракитич.