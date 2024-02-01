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  4. Аль-Шабаб не смог подписать Лингарда в последний день трансферного окна
Саудовская Аравия
01 февраля 2024, 16:15 |
92
0

Аль-Шабаб не смог подписать Лингарда в последний день трансферного окна

Клуб из саудовской Про-лиги не вложился в дедлайн

01 февраля 2024, 16:15 |
92
0
Аль-Шабаб не смог подписать Лингарда в последний день трансферного окна
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард был близок к переходу в клуб из саудовской Про-лиги.

По информации Sky Sports, «Аль-Шабаб», занимающий 11-е место в турнирной таблице нынешнего сезона, предпринял попытку подписать 31-летнего футболиста, но не успел завершить сделку в связи с закрытием трансферного окна в Саудовской Аравии.

Напомним, что Лингард с лета 2023 года пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест». Этой зимой «Аль-Шабаб» пополнил экс-игрок «Барселоны» и «Севильи» Иван Ракитич.

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Джесси Лингард Аль-Шабаб свободный агент чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ноттингем Форест трансферы трансферное окно
Источник Sky Sports
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