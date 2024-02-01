ХАВИ: «Нынешний календарь Барселоны – это преступление»
У команды много травмированных
К очередному туру чемпионата Испании «Барселона» подходит с 9 травмированными игроками, включая Феррана Торреса и Жоау Феликса, которые получили повреждения совсем недавно.
Тренер Хави винит во всем перегруженный календарь матчей каталонцев. В январе команда провела девять матчей.
«Нынешний календарь – это преступление. Но так уж все устроено. Это неприятная ситуация, посмотрим, что будет дальше», – сказал Хави.
Недавно наставник объявил, что покинет «Барселону» по итогам нынешнего сезона.
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