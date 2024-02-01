ХАВИ: «Нынешний календарь Барселоны – это преступление»

К очередному туру чемпионата Испании «Барселона» подходит с 9 травмированными игроками, включая Феррана Торреса и Жоау Феликса, которые получили повреждения совсем недавно.

Тренер Хави винит во всем перегруженный календарь матчей каталонцев. В январе команда провела девять матчей.

«Нынешний календарь – это преступление. Но так уж все устроено. Это неприятная ситуация, посмотрим, что будет дальше», – сказал Хави.

Недавно наставник объявил, что покинет «Барселону» по итогам нынешнего сезона.