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Испания
01 февраля 2024, 16:11 | Обновлено 01 февраля 2024, 16:12
511
1

ХАВИ: «Нынешний календарь Барселоны – это преступление»

У команды много травмированных

01 февраля 2024, 16:11 | Обновлено 01 февраля 2024, 16:12
511
1
ХАВИ: «Нынешний календарь Барселоны – это преступление»
Getty Images/Global Images Ukraine

К очередному туру чемпионата Испании «Барселона» подходит с 9 травмированными игроками, включая Феррана Торреса и Жоау Феликса, которые получили повреждения совсем недавно.

Тренер Хави винит во всем перегруженный календарь матчей каталонцев. В январе команда провела девять матчей.

«Нынешний календарь – это преступление. Но так уж все устроено. Это неприятная ситуация, посмотрим, что будет дальше», – сказал Хави.

Недавно наставник объявил, что покинет «Барселону» по итогам нынешнего сезона.

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Источник Marca
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Александр
хави классный тренер .если бы не календарь был бы чемпионом 
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