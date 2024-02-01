Испания01 февраля 2024, 15:34 |
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Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 19:30 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги
01 февраля 2024, 15:34 |
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В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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