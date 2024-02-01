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Чемпионат Испании
Алавес
03.02.2024 19:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 февраля 2024, 15:34 |
102
0

Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 19:30 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

01 февраля 2024, 15:34 |
102
0
Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Алавес» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Алавес – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Алавес Алавес - Барселона Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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