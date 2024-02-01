Алексей Крутых – Себастьян Корда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 февраля начнется матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

В стартовом матче первый номер украинцев Алексей Крутых (№342 ATP) сыграет против второго номера американцев Себастьяна Корды (№33 ATP). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем матче на корт выйдут Вячеслав Белинский (№498 ATP) и Кристофер Юбенкс (№32 ATP).