Кубок Дэвиса01 февраля 2024, 14:43 | Обновлено 01 февраля 2024, 15:56
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Алексей Крутых – Себастьян Корда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса
01 февраля 2024, 14:43 | Обновлено 01 февраля 2024, 15:56
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1 февраля начнется матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.
В стартовом матче первый номер украинцев Алексей Крутых (№342 ATP) сыграет против второго номера американцев Себастьяна Корды (№33 ATP). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первый матч между теннисистами.
В следующем матче на корт выйдут Вячеслав Белинский (№498 ATP) и Кристофер Юбенкс (№32 ATP).
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