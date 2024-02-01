Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алексей Крутых – Себастьян Корда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
01 февраля 2024, 14:43 | Обновлено 01 февраля 2024, 15:56
270
0

Алексей Крутых – Себастьян Корда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

01 февраля 2024, 14:43 | Обновлено 01 февраля 2024, 15:56
270
0
Алексей Крутых – Себастьян Корда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Алексей Крутых и Себастьян Корда

1 февраля начнется матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

В стартовом матче первый номер украинцев Алексей Крутых (№342 ATP) сыграет против второго номера американцев Себастьяна Корды (№33 ATP). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем матче на корт выйдут Вячеслав Белинский (№498 ATP) и Кристофер Юбенкс (№32 ATP).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лидер сборной США не сыграет в матче Кубка Дэвиса с Украиной
Вячеслав Белинский – Кристофер Юбенкс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – США. Травма лидера и отсутствие давления за результат
сборная Украины по теннису сборная США по теннису Украина - США Алексей Крутых Кубок Дэвиса-2024 Себастьян Корда
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии
Футбол | 01 февраля 2024, 11:40 6
Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии
Экс-футболист сборной Украины возглавил клуб из третьего дивизиона россии

На момент начала полномасштабного вторжения Орбу работал в структуре «Мариуполя»

Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Футбол | 01 февраля 2024, 00:13 61
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси

Михаил Мудрик появился на поле во втором тайме и не реализовал супермомент

«Не совсем про теннис». Ястремская назвала главную цель на 2024 год
Теннис | 01.02.2024, 09:55
«Не совсем про теннис». Ястремская назвала главную цель на 2024 год
«Не совсем про теннис». Ястремская назвала главную цель на 2024 год
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Футбол | 31.01.2024, 14:02
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Футбол | 31.01.2024, 18:27
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
30.01.2024, 17:40 1
Бокс
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
30.01.2024, 12:35 4
Футбол
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 5
Футбол
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 38
Футбол
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
30.01.2024, 20:02 3
Бокс
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем