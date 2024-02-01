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  4. Виктор СКРИПНИК: «У Металлиста 1925 сейчас 33 игрока. Многовато ребят»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 14:49 |
176
0

Виктор СКРИПНИК: «У Металлиста 1925 сейчас 33 игрока. Многовато ребят»

Тренеру столько футболистов не нужно

01 февраля 2024, 14:49 |
176
0
Виктор СКРИПНИК: «У Металлиста 1925 сейчас 33 игрока. Многовато ребят»
ФК Металлист 1925

Наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник надеется, что клуб будет проводить не только усиление состава, но и избавится от целой группы футболистов.

«Сейчас многовато ребят. Тридцать три, как мне говорили, по-моему, это очень много, потому что простая арифметика: на игру двадцать ребят, тогда тринадцать уже недовольны. Они говорят, что вы взяли тренера, который не разбирается в футболе. На следующий день, когда мы играем, еще плюс десять недовольных, потому что они не играют. Выходит, что две трети игроков недовольны только что пришедшим тренером. Когда все эти 33 игрока живут вместе, а из них только десять были довольны вчерашним днем, тогда автоматически возникает конфликтная ситуация, которая может быть с разными подводными течениями».

«С этим можно бороться. Я предложил 24 полевых игрока плюс 4 вратаря – этого достаточно. Также 2-3 парня, которые играют за юношескую команду и тренируются с первой, дальше смотрим, как они развиваются. Так что потенциал есть, он есть везде», – сказал Скрипник.

Зимой клуб успел подписать Владлена Юрченко и Дениса Гармаша.

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Металлист 1925 Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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