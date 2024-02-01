Шахтер тратит, Полесье и ЛНЗ держат темп, Динамо и Днепр-1 молчат

На безрыбье порой получается выудить вполне приличную рыбу. После относительного затишья, прогнозировано заполонившего УПЛ в минувшем сезоне, в сезоне нынешнем наши клубы стали более активными на трансферном рынке.

Главная причина такой активности – выход из тени и преодоление инерции. Боссы коллективов УПЛ пообвыкли с мыслью, что война против рашистов скоро не закончится, поэтому нужно исходить из существующих реалий. Нужно приспосабливаться к новым условиям. И лучший способ поймать рыбку в мутной воде – купить удочку. В нашем случае – вкладывать деньги в новичков. Ибо когда, как не сейчас, есть шанс у тех, кто с деньгами, обскакать тех, кто с амбициями.

Впереди планеты всей. Ну, хотя бы нашей

За счет в первую очередь «Шахтера» (да и во все остальные очереди) траты наших клубов в нынешнее зимнее трансферное окно в разы превысили расходы на новых игроков за все предыдущие военные «Юрьевы дни».

«Шахтер» в каком-то смысле этой зимой стал своего рода детонатором, побудившим к активности и других участников чемпионского забега.

Но в любом случае донецкий клуб остается и запевалой, и «модератором» этого процесса. Ведь, если рассматривать в сравнении (а именно так и можно познать происходящее), то на данный момент абсолютно никто не сможет конкурировать с «горняками» по громкости входящих трансферов. Да и по выходящих тоже, но сейчас не об этом.

Нынешней зимой клуб Рината Ахметова дал четкий сигнал – и всем остальным, да и себе тоже, что отныне переходит на следующий уровень. Время массовых закупок футболистов с украинским паспортом завершилось. Настал черед возвращаться на бразильский рынок. И покупать там не ноунеймов или тех, кто не приглянулся другим, а вполне себе ликвидный товар, который при удачном стечении обстоятельств можно в ближайшем будущем с наваром продать.

ФК Шахтер. Кевин в контрольном матче против Марибора

Лишь на двоих новобранцев – Кевина и Марлона Гомеса – «горняки» потратили свыше 24 миллиона евро. Больше никто из наших клубов не может себе позволить нечто подобное.

А вот «Шахтер», продавший прошлой зимой Мудрика в «Челси» за немыслимые семьдесят миллионов евро, подобное расточительство себе может позволить. Все равно оставаясь при этом в «плюсе».

Таким вот нехитрым образом «Шахтер» снова возглавил в УПЛ «гонку вооружений». И если раньше с ним могли хотя бы заочно тягаться «Металлист», «Днепр» и отчасти «Динамо», то сейчас достойных соперников нет. Разве что в перспективе.

Кроме того, приобретение двух молодых недешевых бразильцев наглядно доказывает и то, что «оранжево-черные» во что бы то ни стало собираются выиграть чемпионат, чтобы получить вожделенную путевку в Лигу чемпионов, где за одно лишь участие можно с лихвой отбить потраченные 30 миллионов (хотя, по всей видимости, на этих двух бразильцах новички «Шахтера» нынешней зимой не закончатся).

Теперь «Шахтер» не может себе позволить даже намека на проигрыш титула УПЛ. Ставки сделаны, ставки очень высокие. Боюсь даже предположить, если эти ставки по каким-то причинам не сыграют.

Куй железо, пока оно горячо

Дальше, то есть после «Шахтера», долго никого нет. В том смысле, что главные (да и не только эти) оппоненты дончан по чемпионскому забегу тратиться либо не спешат, либо не могут даже на уровне порядком ниже.

Тем не менее, если вынести «Шахтер» за скобки, вырисовывается интересная картина: некоторые наши клубы проворачивают весьма незаурядные (по меркам УПЛ) трансферы. Возможно, где-то в глубине души они и смирились с тем, что Лига чемпионов для них сейчас – слишком отдаленная перспектива, но вот на места ниже первого вполне можно и нужно позариться.

И первым после «первого» просматривается «Полесье». Во всяком случае, если судить по миграции в житомирском клубе. С финансами там все нормально. Даже хорошо. Клуб не скрывал амбиций, клуб их и подтверждает.

Видевший воочию «Динамо» и «Шахтер» Богдан Михайличенко, видевший издали лондонский «Арсенал» Яссин Фортюн. И, по всей видимости, будут и другие новости из футбольного Житомира нынешней зимой. «Полесье» явно намерено тянуться за «локомотивом» нашего футбола.

ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Новую кровь в виде нового инвестора получил «Металлист 1925», поэтому было бы странно, если бы харьковский клуб отлынивал от исполнения трансферного долга.

Виктор Скрипник у руля команды, а в составе Владлен Юрченко и Денис Гармаш. На призовые места в текущем сезоне харьковчане вряд ли смогут замахнуться, но вот построить фундамент на будущее – это пожалуйста.

ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Строит фундамент на будущее и ЛНЗ. С финансами там тоже порядок. Может, и не настолько, как в «Полесья», однако платить реальные деньги за новичков в черкасском клубе могут себе позволить.

Сразу четверо легионеров прибыли в команду Олега Дулуба – Итало Магната, Арад Бар, Молло Бессала и Хайдин Салиху. Плюс трое украинцев – Евгений Кучеренко, Алексей Хобленко и Александр Каплиенко. Весомая заявка для борьбы за первую половину таблицы.

Неожиданно (для меня лично) активно ведет себя на трансферном рынке «Александрия». Нет, я знаю, что деньги в клубе есть. Но я почему-то был уверен, что александрийцы будут делать ставку уже на следующий сезон. Но нет, они решили не пропускать и зимнее окно.

Сразу трое легионеров – Карвалью, Мигель Кампос, Хулио Мадисон. И четверо наших: Денис Костышин, Иван Матюшенко, Богдан Кобзарь и Иван Калюжный.

ФК Александрия. Денис Костышин усилил Александрию

В тренерскую звезду Руслана Ротаня в «Александрии» все еще верят?

Ну и еще один наш клуб, который в нынешнее межсезонье примерял обновы – «Колос». Пришли Дмитрий Топалов и Андрей Домбровский, а еще Гитис Паулаускас. И Владимир Генинсон (в руководство клуба). Ковалевка снова хочет в еврокубки?

Те, что пока присматриваются

«Днепр-1» был весьма активен минувшим летом. Наверное, поэтому и молчит нынешней зимой. Новичков в команде Юрия Максимова пока нет. И, по всей видимости, не планируются.

Нет новобранцев и в «Динамо». За исключением Максима Брагару, который то ли присоединится к «бело-синим» уже весной, то ли уже осенью, то ли вообще непонятно когда.

Но пассивность «бело-синих» на трансферном рынке – уже тенденция, а не откровение. Очевидно, что «Динамо» делает ставку на собственных воспитанников. Курс понятен, но вот правильный ли – увидим по окончании сезона.

Не особо активничал и «Кривбасс». Команду Юрия Вернидуба пополнили Егор Твердохлиб и Артур Микитишин. Появился и легионер со звучной фамилией Бандейра.

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Скорее всего, эти три клуба если и смогут пополнить свои ряды зимой, то точечно. Без фанатизма. Они наверняка будут пытаться решать свои турнирные задачи на старых дрожжах.

Свободные агенты как средство от всех хворей

Ну, а для остальных полпредов УПЛ главным принципом ротации остаются свободные агенты. Благо, что их на нашем рынке хватает.

«Ворскла» заполучила себе Сергея Мякушко и Николая Ковталюка. «Черноморец» – Владимира Арсича и Даниила Голуба.

В аналогичном ключе работает и «Оболонь», ряды которой пополнили Максим Грисьо, Олег Вишневский и Евгений Запорожец.

«Заря» и «Рух» пока что хранят гордое молчание.

Хотя лучше уж так, чем как в «Минае»…