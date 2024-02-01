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  4. САККИ: «Я считаю Де Дзерби самым интересным тренером последнего поколения»
Англия
01 февраля 2024, 10:47 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:23
522
0

САККИ: «Я считаю Де Дзерби самым интересным тренером последнего поколения»

Экс-коуч «Шахтера» получил крайне лестные отзывы от великого Арриго

01 февраля 2024, 10:47 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:23
522
0
САККИ: «Я считаю Де Дзерби самым интересным тренером последнего поколения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арриго Сакки

Авторитетный итальянский экс-тренер Арриго Сакки поделился своим мнением по поводу слухов, которые сватают его земляка Роберто Де Дзерби, известного в Украине по работе с «Шахтером», на пост коуча «Барселоны» или «Ливерпуля».

«Я считаю Де Дзерби самым интересным тренером последнего поколения, поэтому чувствую, что он готов занять пост тренера в топ-клубе. Вообще мне жаль, что ни один итальянский клуб, судя по трансферным слухам, не попытается его заполучить. То же самое произошло несколько лет назад, когда он сначала побывал в Украине, а затем оказался в Англии. Теперь было бы стыдно даже не попытаться заполучить его, даже если сразиться с «Барселоной» и «Ливерпулем» будет непросто».

«Де Дзерби – один из тех тренеров, которые помогают игрокам совершенствоваться. Я знаю его много лет. Однажды он позвонил мне и спросил, можем ли мы встретиться и поговорить о футболе. В то время он был боссом «Фоджи», и я был впечатлен. Его команда из Фоджи выглядела как испанская команда. Владение мячом, высокий прессинг, доминирование на поле. Я был другом семьи Скуинци (владелец «Сассуоло» - прим. ред.) и режиссера Джованни Карневали, поэтому позвонил им и сказал: «Это вам подходящий тренер». Они не сразу пришли к соглашению. На то, чтобы пожать руки, потребовалось больше года, но в конечном итоге это было выгодно и клубу, и Де Дзерби».

«Де Дзерби – парень с четкой концепцией. Он хочет внедрять инновации, выходить за рамки настоящего и искать разные решения для будущего. Я спрашиваю себя: почему такой молодой тренер вынужден эмигрировать, чтобы достичь больших целей? Для меня ответ таков: Италия – старомодная страна в футбольном плане, и тот, кто привносит новые идеи, всегда воспринимается негативно», – рассказал Сакки.

В настоящий момент Роберто Де Дзерби работает с английским «Брайтоном», с которым имеет контракт до лета 2026 года.

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Роберто Де Дзерби Арриго Сакки Барселона Ливерпуль Брайтон назначение тренера
Источник La Gazzetta dello Sport
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