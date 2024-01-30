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  4. Гвардиола посоветовал Барселоне экс-тренера Шахтера на замену Хави
Испания
30 января 2024, 10:37 |
1099
1

Гвардиола посоветовал Барселоне экс-тренера Шахтера на замену Хави

Испанец считает Де Дзерби сильным специалистом

30 января 2024, 10:37 |
1099
1
Гвардиола посоветовал Барселоне экс-тренера Шахтера на замену Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Роберто Де Дзерби

После того, как Хави сообщил о том, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона, специалисты и болельщики теряются в догадках, кто сможет сменить легенду «блау-гранас» у руля команды.

Часто в СМИ называются фамилии Юргена Клоппа и Микеля Артеты. А вот бывший главный тренер «Барселоны» Жузеп Гвардиола, по слухам, предложил руководству «Барсы» рассмотреть кандидатуру еще одного специалиста из АПЛ. По информации издания Fichajes, Гвардиола считает, что успеха в «Барселоне» смог бы добиться главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Отметим, что итальянец работает в английском клубе с лета 2022-го, куда перебрался после того, как разорвал контракт с донецким «Шахтером» из-за начавшейся войны в Украине.

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Жузеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Хави Барселона Брайтон Ла Лига Английская Премьер-лига
Источник Fichajes.net
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