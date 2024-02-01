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WTA
01 февраля 2024, 10:56 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:21
436
1

Ястремская рассказала, как ей удалось разгромить Вондроушову на Aus Open

Даяна неожиданно выиграла у Маркеты в 1/64 финала австралийского мейджора

01 февраля 2024, 10:56 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:21
436
1
Ястремская рассказала, как ей удалось разгромить Вондроушову на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) в интервью Youtube-каналу «Сорокин Теннис» рассказала, как ей удалось неожиданно обыграть чемпионку Уимблдона 2023 Маркету Вондроушову (6:1, 6:2) в 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии 2024:

– Знаю, ты не любишь такое, но когда я увидел твои драйвы...

– Почему, я люблю такое. Так даже интереснее играть, чем просто бум-бум. Проще всего выйти и играть, когда тебе удобно, пах-пах и все.

Я на нее очень сильно настраивалась. Но опять же, никакого давление перед матчем я на себя не оказывала. До этого я проиграла ей на турнире в городе Дубай, был такой, прилично тяжелый матч.

Но на Аus Open просто вышла и играла, по сравнению с квалификацией – просто две совершенно разные Даяны.

– Я видел твои драйвы. Они даже в хайлайтах есть. Ты била драйв, стоя между линией подачи и с лета, где мяч особо не поднимался. Мне там говорили, что она успела сделать драйв и забить на вылет. Как такое вообще можно делать?

– Да, а я сейчас расскажу. У меня с Брисбена немного болела кисть. И до этого матча, после квалов, я ее опять почувствовала. Я понимала, что эти мячи в основном надо играть с лета. Причем не обязательно их шарашить. Просто бах и положила. Все. Этого более, чем достаточно.

Но я немного боялась играть с лета, как-то оказывать соответствующие движения на кисть. И я думала так: «Уверенно, четко бьем драйвы. Вот как будет, так будет». Все сработало. У меня тренера тоже такие: «What is this?». Надо просто верить», – сказала Ястремская.

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Даяна Ястремская Маркета Вондроушова Australian Open 2024
Источник YouTube
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dimando560
пах-пах і бум-бум. Влучно Даянка описала свою гру  
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