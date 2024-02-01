Неудачно повезло. Дарвин Нуньес отметился антиуспехом против Мудрика и Ко

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1) впервые в своей карьере не сумел реализовать 11-метровый.

В компенсированное время первого тайма он подошел к точке в штрафной «пенсионеров», после чего направил мяч в штангу. До этого уругваец 12 раз подходил к 11-метровой отметки и забил 12 голов.

Как известно, Дарвин Нуньес защищает цвета «Ливерпуля» с 2022 года, перейдя из «Бенфики». В нынешнем сезоне он провел 21 матч в рамках АПЛ, забил семь голов, сделал 7 ассистов.