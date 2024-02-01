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  4. «Не совсем про теннис». Ястремская назвала главную цель на 2024 год
WTA
01 февраля 2024, 09:55 |
640
0

«Не совсем про теннис». Ястремская назвала главную цель на 2024 год

Даяна считает, что более важно найти баланс между выступлениями на корте и жизнью

01 февраля 2024, 09:55 |
640
0
«Не совсем про теннис». Ястремская назвала главную цель на 2024 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) дала интервью каналу «Сорокин Теннис», в котором рассказала о главной цели на 2024 год:

«Эта цель не так сильно связана с теннисом, как просто с жизнью. Я просто хочу найти баланс внутри себя, как в жизни, так и на корте. И умиротворение.

И для меня это самая огромная цель в этому году. Потому что если оглянуться в прошлое, то можно сказать, что был бардак. Хочу, чтобы и теннис доставлял удовольствие, и жизнь.

Можно сказать, я нашла баланс. Я двигаюсь на правильном пути. Как будет дальше... Я не знаю. Конечно, присутствую и короткие цели, такие как хорошо выступить на турнире Grand Slam, выиграть турнир Grand Slam, но опять же... Это просто как бы цель, которая может случиться, а может и не случиться. Не мне решать.

Раньше я очень сильно зацикливалась: победить, победить, победить. А сейчас считаю, что не в победе ценность. А в том, как ты идешь по этому пути к победе.

Вот даже полуфинал Australian Open. Я не расстроилась, что проиграла, потому что я наслаждалась этим путем к нему», – сказала Даяна.

1 февраля Ястремская сыграет в 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце (Австрия) против Донны Векич.

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Даяна Ястремская
Источник YouTube
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