Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке второго раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, сразится против третьей сеяной Донны Векич (№34 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Мертенс – Бронцетти. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла три матча.

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