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WTA
31 января 2024, 18:21 | Обновлено 31 января 2024, 18:22
563
0

Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Линце

31 января 2024, 18:21 | Обновлено 31 января 2024, 18:22
563
0
Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Даяна Ястремская

1 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке второго раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, сразится против третьей сеяной Донны Векич (№34 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после поединка Мертенс – Бронцетти. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла три матча.

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WTA Линц Даяна Ястремская смотреть онлайн Донна Векич
Источник Sport.ua
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