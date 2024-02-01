Днепр-1 надолго лишился бразильца Витиньо. Известны детали травмы
Бразилец попал в лазарет на сборе в Турции
Клуб «Днепр-1» уведомил о травме у бразильского полузащитника Витиньо.
Сообщается, что 19-летний игрок в спарринге с болгарским клубом «Черно Море» (2:2) на подготовительном сборе в Турции получил повреждение мышцы бедра.
Согласно предварительному выводу врачей, на восстановление Витиньо понадобится не менее одного месяца. Более точные сроки восстановления игрока станут известны в процесс реабилитации.
Напомним, «Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 34 очка после 17 матчей. Он по дополнительным показателям уступает «Кривбассу», у которого первая позиция.
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