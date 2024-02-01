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  4. Днепр-1 надолго лишился бразильца Витиньо. Известны детали травмы
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 09:18 |
359
0

Днепр-1 надолго лишился бразильца Витиньо. Известны детали травмы

Бразилец попал в лазарет на сборе в Турции

01 февраля 2024, 09:18 |
359
0
Днепр-1 надолго лишился бразильца Витиньо. Известны детали травмы
СК Днепр-1. Витиньо

Клуб «Днепр-1» уведомил о травме у бразильского полузащитника Витиньо.

Сообщается, что 19-летний игрок в спарринге с болгарским клубом «Черно Море» (2:2) на подготовительном сборе в Турции получил повреждение мышцы бедра.

Согласно предварительному выводу врачей, на восстановление Витиньо понадобится не менее одного месяца. Более точные сроки восстановления игрока станут известны в процесс реабилитации.

Напомним, «Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 34 очка после 17 матчей. Он по дополнительным показателям уступает «Кривбассу», у которого первая позиция.

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травма Днепр-1 Витиньо (Днепр-1) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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