Подписание Волошина – приговор Кепе? В Реале решили вратарский вопрос

17-летний украинский голкипер Илья Волошин подпишет контракт (официально трансфер не объявили) с мадридским «Реалом», покинув «Райо Махадаонда».

Волошин будет выступать за молодежные команды королевского клуба.

По информации испанского издания Don Dario, таким образом руководство «сливочных» решило вратарский вопрос.

Учитывая травму Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага будут меняться в воротах команды до завершения сезона. Затем, как основной голкипер «Реала» восстановится, именно Тибо и Андрей будут попадать в заявку столичного клуба на поединки, а Кепа вернется в «Челси». Аренду испанца продлевать не будут.

Источник утверждает, что идея состоит в том, чтобы Илья Волошин потренировался в молодежных рядах клуба и влился в основную команду, а затем в ближайшем будущем заменить Лунина. Пока это происходит, в основном составе позицию вратаря будут закрывать Тибо и Андрей.