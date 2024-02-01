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Испания
01 февраля 2024, 09:11 | Обновлено 01 февраля 2024, 10:21
2313
4

Подписание Волошина – приговор Кепе? В Реале решили вратарский вопрос

Но в Испании не исключают и тот факт, что Илья вытеснит и Андрея Лунина

01 февраля 2024, 09:11 | Обновлено 01 февраля 2024, 10:21
2313
4
Подписание Волошина – приговор Кепе? В Реале решили вратарский вопрос
Twitter. Илья Волошин

17-летний украинский голкипер Илья Волошин подпишет контракт (официально трансфер не объявили) с мадридским «Реалом», покинув «Райо Махадаонда».

Волошин будет выступать за молодежные команды королевского клуба.

По информации испанского издания Don Dario, таким образом руководство «сливочных» решило вратарский вопрос.

Учитывая травму Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага будут меняться в воротах команды до завершения сезона. Затем, как основной голкипер «Реала» восстановится, именно Тибо и Андрей будут попадать в заявку столичного клуба на поединки, а Кепа вернется в «Челси». Аренду испанца продлевать не будут.

Источник утверждает, что идея состоит в том, чтобы Илья Волошин потренировался в молодежных рядах клуба и влился в основную команду, а затем в ближайшем будущем заменить Лунина. Пока это происходит, в основном составе позицию вратаря будут закрывать Тибо и Андрей.

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Илья Волошин Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока Челси Райо Махадаонда
Источник Don Diario
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Комментарии 4
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SandroKing
Нова "Санта-Барбара", 17 років хлопцю, а з нього вже заміну Куртуа зробили. Журналісти це такі люди їм би аби що писати.
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+5
Умник
Это усиление Раулю Гонсалесу.
Кстати будущий главный тренер
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0
Gargantua
парень из Новомосковска
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0
turist86
Ілля ще не провів жодного матчу на дорослому рівні. Конкурентів - вагон. Років 5 треба пахати, а там видно буде
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0
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