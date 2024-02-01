ЯСТРЕМСКАЯ – про финал отбора AО: «Подумала, что не хочу быть лаки-лузером»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) снова заставила говорить о себе после Открытого чемпионата Австралии 2024.

Украинка дошла до полуфинала австралийского мейджора, где уступила в двух сетах Чжэн Циньвень (4:6, 4:6), стартовав с отбора.

Ястремская в интервью Youtube-каналу «Сорокин Теннис» рассказала о финальном поединке квалификации AO 2024:

«Самым тяжелым для меня матчем в квале был финальный поединок [против Майи Джонт]. Я была первая сеяная в квалификации.

Я понимала, что даже если я проиграю, то я буду первой, кто зайдет по лаки-лузеру. И был достаточно тяжелый матч, в третьем сете я даже проигрывала. За день я подумала, что если проиграю, то смогу зайти в основу, а так таких мыслей не было.

И вот когда я в третьем сете проигрывала, то мне снова пришла эта мысль. Но потом я сказала себе: «Не, нифига, не хочу быть лаки-лузером. Вот я первая сеяная, я хочу выиграть и 100% знать, что я зашла в основу. Сама, не благодаря удачи или еще чему-то».

И как оказалась, никто с Australian Open не снялся. Ни одного лаки-лузера. Поэтому это был для меня самый тяжелый матч, такие мысли приходили, но ничего, я с этим справилась», – сказала Даяна.