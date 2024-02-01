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  4. Пиарить Шевченко? Чем будет заниматься загадочная блондинка в УАФ
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 08:15 |
1487
1

Пиарить Шевченко? Чем будет заниматься загадочная блондинка в УАФ

Ярослава Гресь является координатором платформы United24

01 февраля 2024, 08:15 |
1487
1
Пиарить Шевченко? Чем будет заниматься загадочная блондинка в УАФ
YouTube. Сергей Ребров, Ярослава Гресь и Олег Блохин

Многие футбольные болельщики задавались вопросом, что за загадочная блондинка сидела на конгрессе УАФ рядом с тремя обладателями Золотого мяча: Андреем Шевченко, Олегом Блохиным и Игорем Белановым.

Эта девушка – Ярослава Гресь, которая является координатором платформы United24, а также бизнесвумен с большим опытом работы в маркетинге.

Ярослава в интервью Роману Бебеху рассказала, почему присутствовала на конгрессе, на котором Шевченко стал президентом УАФ:

«Спасибо Андрею Шевченко за возможность побывать на конгрессе, послушать его выступление. Я не ожидала, что буду сидеть рядом с тремя обладателями Золотого мяча и главным тренером сборной Украины.

Я представляла на конгрессе платформу United24. Андрей посвятил нашей общей работе часть своего выступления, когда мы говорил про международное сотрудничество. Естественно, United будет помогать всеми доступными контактами и связями для того, чтобы украинский футбол рос и развивался, это наше общее дело и это все на благо и поддержку Украины», – сказала Гресь.

Кроме того, журналист Михаил Спиваковский заявил, что Ярослава будет заниматься пиаром Андрея Шевченко.

Также Гресь поделилась информацией, сколько удалось собрать благодаря благотворительному матчу Game4Ukraine для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами. По ее информации, чек составил 1 миллион и 700 тысяч долларов.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Роман Бебех Олег Блохин Сергей Ребров Игорь Беланов
Источник Бомбардир
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Комментарии 1
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bronson28
Та нічого вона не загадкова, вона одна із керівників United 24, яку представляє, зокрема, і Андрій Шевченко. Варто було б знати громадськості цю людину, зважаючи на те, що робить United 24
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