Пиарить Шевченко? Чем будет заниматься загадочная блондинка в УАФ

Многие футбольные болельщики задавались вопросом, что за загадочная блондинка сидела на конгрессе УАФ рядом с тремя обладателями Золотого мяча: Андреем Шевченко, Олегом Блохиным и Игорем Белановым.

Эта девушка – Ярослава Гресь, которая является координатором платформы United24, а также бизнесвумен с большим опытом работы в маркетинге.

Ярослава в интервью Роману Бебеху рассказала, почему присутствовала на конгрессе, на котором Шевченко стал президентом УАФ:

«Спасибо Андрею Шевченко за возможность побывать на конгрессе, послушать его выступление. Я не ожидала, что буду сидеть рядом с тремя обладателями Золотого мяча и главным тренером сборной Украины.

Я представляла на конгрессе платформу United24. Андрей посвятил нашей общей работе часть своего выступления, когда мы говорил про международное сотрудничество. Естественно, United будет помогать всеми доступными контактами и связями для того, чтобы украинский футбол рос и развивался, это наше общее дело и это все на благо и поддержку Украины», – сказала Гресь.

Кроме того, журналист Михаил Спиваковский заявил, что Ярослава будет заниматься пиаром Андрея Шевченко.

Также Гресь поделилась информацией, сколько удалось собрать благодаря благотворительному матчу Game4Ukraine для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами. По ее информации, чек составил 1 миллион и 700 тысяч долларов.