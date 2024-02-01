Стало известно, сколько принес Украине благотворительный матч в Лондоне

5 августа 2023 года Лондоне состоялся специальный матч (Game4Ukraine), в котором знаменитые украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко вместе с собранными ими командами играли для сбора средств для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами.

В интервью журналисту Роману Бебеху координатор платформы United24 Ярослава Гресь заявила, что благодаря этому благотворительному поединку удалось собрать 1 миллион и 700 тысяч долларов.

В матче приняло участие множество футбольных и не только звезд, в том числе связанных с Украиной. Шевченко, Ребров, Зинченко, Мудрик, Левченко, Срна, Мораес играли бок о бок с Пике, Галласом, Зеедорфом, Чехом, Леманном, Пиресом, Эссьеном и многими другими.

Итоговый результат встречи – 2:2. Голами отличились Зеедорф и Галлас за синюю команду, а Нобл со Срной – за желтую.